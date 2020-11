Corona-Hotspot Romandie: Jetzt üben die Franzosen Kritik an den Welschen Behörden

Es ist eine Rangliste, auf die man nicht stolz sein kann: Alle Romandie-Kantone befinden sich in den Top-10 der am stärksten betroffenen Pandemie-Gebieten Europas. Auf Rang 1 liegt Genf in Bezug auf die durchschnittliche Fallzahl pro 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen. Der Genfer Wert liegt bei 2800 Fällen. Gleich dahinter folgen das Wallis und Freiburg.

Schlüssige Erklärungen für diese dramatische Entwicklung sind schwer zu finden. Antoine Flahault, Direktor des Institute of Global Health an der Universität Genf, sagt ohne Umschweife gegenüber dieser Zeitung: Ganz ehrlich, ich weiss es nicht.» Ein möglicher Grund könnten die internationalen Organisationen sein, die in Genf ihren Sitz haben, glaubt Flahault. «Die internationale Reisetätigkeit dürfte hier somit höher sein», so der renommierte Experte. Doch es bleibt bei Mutmassungen.

Nun schalten sich die Franzosen in Grenznähe in die Debatte ein – und zeigen mit dem Finger auf die Welschen Behörden, wie «Le Temps» berichtet. Das Département Haute-Savoie kam während der ersten Covid-19-Welle relativ unbeschadet davon. Doch nun gehört es zu den am stärksten betroffenen Gebieten der Grande Nation. Pro 100'000 Einwohnern werden über 900 Fälle registriert. Vor allem unter-65-jährige werden überdurchschnittlich infiziert – also die arbeitstätige Bevölkerung.