Corona-Hotspot Ostschweiz: Graubünden und Thurgau ziehen die Schraube an

(wap) Nachdem die Ostschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz angesichts rasant steigender Fallzahlen in der Region Empfehlungen an die Kantone ausgesprochen hat, leisten mit Graubünden und Thurgau die ersten zwei Regierungen Folge. In Graubünden herrscht bereits ab morgen Samstag Maskenpflicht, wie dem am Freitag publizierten Amtsblatt zu entnehmen ist.

Sie gilt in Läden, Restaurants und Bars, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und religiösen Einrichtungen. Bankschalter, Kindertagesstätten und Sport- und Fitnesseinrichtungen sind von der Regelung ausgenommen. Auch für Restaurants gibt es eine Ausnahme: Dort müssen Gäste, die an einem Tisch sitzen, keine Maske tragen. Streng sind die Regeln dagegen für Bahnhöfe: Auch auf Perrons und in den Unterführungen muss Maske getragen werden.

Im Kanton Thurgau wird die Maskenpflicht erst am Freitag in einer Woche eingeführt. Sie soll auch in Clubs und Bars gelten, wie die Kantonsregierung am Freitag vor den Medien bekannt gab. Zudem werden Veranstaltungen mit über 30 Teilnehmern meldepflichtig und brauchen ein bewilligtes Schutzkonzept.