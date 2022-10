Covid-19 Die Sechste im Bunde: Viola Amherd hat sich mit Corona angesteckt Die Verteidigungsministerin wurde am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Isolation. Sie ist das sechste Mitglied der Landesregierung mit einem positiven Test in diesem Jahr – nur eine Bundesrätin blieb bisher vom Virus unbehelligt.

Nun hat es auch Bundesrätin Viola Amherd erwischt. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Viola Amherd wurde am Sonntag positiv auf Corona getestet. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, teilt ihr Departement auf Anfrage mit. Die Bundesrätin befinde sich in Isolation, werde aber am Mittwoch voraussichtlich online an der Bundesratssitzung teilnehmen. Wie alle Mitglieder des Bundesrats hat sich Amherd mehrfach gegen Covid-19 impfen und boostern lassen.

Keller-Sutter blieb bis jetzt verschont

Viola Amherd ist bereits das sechste Mitglied der Landesregierung, bei dem in diesem Jahr ein Covid-19-Test positiv ausgefallen ist. Im Februar traf es Bundespräsident Ignazio Cassis. Guy Parmelin und Alain Berset mussten im März in Isolation, Simonetta Sommaruga im April. Einen positiven Test verzeichnete am 11. Juli auch Ueli Maurer. Wie sich später zeigte, besuchte er an jenem Tag trotzdem ein Geschäft im Toggenburg. Soweit bekannt, hat sich nur eine Bundesrätin bisher noch nie mit Corona angesteckt: Justizministerin Karin Keller-Sutter.

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt Personen, die ein positives Testresultat erhalten haben, dies jenen Personen mitzuteilen, mit denen sie zuletzt Kontakt gehabt hatten. Wer Krankheitssymptome verspürt, sollte Kontakte mit anderen Personen, insbesondere mit besonders gefährdeten Personen, meiden und zu Hause bleiben. Auf jeden Fall sinnvoll ist das Tragen einer Maske.