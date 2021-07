Corona Ausgerechnet vor dem Party-Wochenende: Test-Engpass in der Stadt Zürich Das grösste Testzentrum ist am Wochenende zu: wegen Wartungsarbeiten. Ein anderer Anbieter hat sein Testzentrum ganz geschlossen.



So sah es am Montagabend in der Langstrasse aus. Wer am Freitag noch testen will, vor der Fussballnacht, hat es schwer. Keystone

Das zweite Wochenende, an dem die Clubs wieder öffnen dürfen, steht an. Wer seit zwei Wochen doppelt geimpft ist oder einen aktuellen negativen Test vorweisen kann, darf wieder in die Disco. Weil die Impfungen zuerst den älteren Semestern verabreicht wurden, sind nur wenige Nachtschwärmer bereits doppelt geimpft und darum auf ein aktuelles Testresultat angewiesen.

An ein solches zu kommen, ist aber gar nicht so einfach. Ausgerechnet in der Party-Metropole Zürich sind praktisch keine Test-Termine mehr zu haben. Im grossen Testzentrum auf der Kasernenwiese sind keine Termine mehr frei. Erst am Montag kann man sich dort wieder testen lassen. Nur vereinzelt, wenn sich jemand wieder abmeldet, werden noch Termine vorher frei. Ähnlich sieht es am Universitätsspital aus. Am Donnerstagnachmittag zeigte es noch genau drei Zeitpunkte an, zu denen am Freitag und Samstag getestet werden kann.



Knechtcare schliesst Testzentrum

Bleiben noch die Apotheken: Bei der Apo-Doc-Apotheke im Ausgangsviertel Escher-Wyss gibt es noch reichlich Termine - allerdings erst am Samstag. Wer sich vor der Fussballnacht am Freitag testen lassen will, hat auch dort keine Chance. Stichproben bei anderen Apotheken zeigen ein: Die Termine sind über das Wochenende praktisch alle ausgebucht.



Hier kann man am Samstag noch testen: Covid-19-Testzelt vor dem Cafe medici und der apodoc Apotheke an der Hardstrasse in Zürich. (KEYSTONE/Christian Beutler) Christian Beutler / KEYSTONE

Keine Abhilfe bringt das Corona-Testzentrum der Firma Knechtcare am Bleicherweg. Bisher konnte man hier ohne Voranmeldung Corona-Tests machen. Das Testzentrum gibt es nun aber nicht mehr. Es wurde geschlossen, wie Knechtcare auf Anfrage bestätigt. «Die Region um den Paradeplatz ist dank den Apotheken gut mit Testmöglichkeiten versorgt», sagt Mario Thomann von Knechtcare. Er verweist zudem auf das Testzentrum in Winterthur. Dort gibt es tatsächlich noch reichlich Termine. Zudem könne man sich auch am Testzentrum an der Pfingstweidstrasse testen lassen.



«Dringend nötige Wartungsarbeiten»

Wie konnte es ausgerechnet vor dem Party- und Fussballwochenende zu einem Test-Engpass in Zürich kommen? Die Anbieter von Tests sind sich nicht einig, ob es eine grössere Nachfrage gibt. Bei Knechtcare heisst es:



«Die Nachfrage nach Tests und deren Zertifikaten hat sich erneut wieder erhöht.»

Maria Rodriguez, Sprecherin der Stadtspitäler Waid und Triemli, welche das Testzentrum auf der Kaserne betreiben, beobachtet aber eine konstante Nachfrage seit Ostern. Weil es Richtung Wochenende eine grosse Nachfrage gibt, wurde die Testzeit in den Abend verlängert. Von Donnerstag bis Samstag kann auch zwischen 18:30 und 21:30 getestet werden.



Das Zürcher Testzentrum auf dem Kasernenareal am Montag, 9. November 2020, in Zürich: Es wird am Wochenende gewartet. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Lage dürfte aber dadurch verschärft worden sein, dass das Testzentrum auf dem Kasernenareal, das täglich 500 bis 600 Tests durchführt, an diesem Wochenende geschlossen ist. Es finden Wartungsarbeiten statt. Samstag und Sonntag wird also nicht getestet.



Hätte es da nicht bessere Termine dafür gegeben? «Nein», sagt Rodriguez vom Triemli:



«Es ist so, dass am wenigsten Tests am Samstag und Sonntag gemacht werden und die technischen Wartungsarbeiten sind absolut notwendig und von langer Hand geplant.»