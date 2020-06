Corona-App-Signale lassen sich einfach messen – Rundgang zeigt: Die Netze laufen heiss

Die ersten Zahlen sorgten unter den Experten des Bundesamts für Gesundheit für Optimismus. Als ideal sehen sie eine Verbreitungsquote von 60 Prozent unter den Smartphonenutzern an. Wie sie an einer Pressekonferenz am Donnerstag durchscheinen liessen, wären sie aber auch über 20 Prozent schon froh.

Die Zahl der heruntergeladenen und aktivierten Apps sagt aber noch nichts darüber aus, ob die entsprechend ausgerüsteten Smartphones auch am richtigen Ort zum Einsatz kommen. Zum Beispiel in vollbesetzten Zügen oder in Bahnhöfen, wo sich Menschen begegnen, ohne den gebotenen Abstand immer einhalten zu können.

Die Signale von Corona-Tracing-Apps lassen sich mit einer anderen Smartphone-App sichtbar machen. Die Corona-Apps kommunizieren über das Signal Bluetooth, über das sonst vor allem Kopfhörer verbunden werden. Anhand der Stärke der Bluetooth-Signale können die Smartphones ermitteln, wie nahe sich die Geräte kommen. Sollte ein Nutzer später eine Infektion mit Corona melden, werden andere Nutzer, die für eine gewisse Zeit in der Nähe des Infizierten waren, alarmiert.



Die Bluetooth-Signale der Corona-App verfügen über einen spezielle Kennung (UUID), welche sie von Bluetooth-Signalen anderer Geräte, etwa Kopfhörern oder Smartwatches unterscheidet.

Mit dem richtigen Programm können Computer oder Smartphones diese Signale sichtbar machen. Für den Test hat die Redaktion von CH Media die Applikation «RaMBLE - Bluetooth LE Mapper» benutzt, die auf Android-Smartphones funktioniert. Die Entwickler des Programms wollen darauf aufmerksam machen, dass Bluetooth-Geräte einfach aufzuspüren und zu identifizieren sind, was zu Datenschutzproblemen führen könne. Wie es um den Datenschutz des Corona-App steht? Dazu später mehr.

Viele aktive Apps im Intercity

Zuerst einmal geht es um die Frage, ob die App nun tatsächlich benutzt wird. Darum zurück zum Intercity Zürich-Bern.



Mittlerweile haben die Passagiere in ihren Abteilen Platz genommen. Und tatsächlich: Unser Bluetoothscanner zeigt Dutzende Geräte an, die sich in der Nähe befinden. Ob 1. oder 2. Klasse. Die Liste der Geräte, welche die App anzeigt, ist lang.

In der ersten Klasse begegnen wir einem Zürcher Regierungsrat. Er trägt in der nur spärlich gefüllten 1. Klasse keine Maske. Ob er die App installiert hat, können wir nicht fragen, weil er telefoniert. Der Scanner zeigt mehrere Corona-Apps in der Nähe an.

Bevor der Zug abfährt, steigen wir aus. Viel Signale sind auch um den Treffpunkt mit der grossen Uhr in der Bahnhofshalle messbar. Und obwohl die Geschäfte noch geschlossen und die Bahnhofstrasse entsprechend leer ist, zeigt der Scanner auch dort wieder Dutzende Geräte an. Wenn ein Tram durchfährt, werden es mehr. Entfernt es sich wieder, werden es weniger.

Überall wo sich Menschen in grösseren Gruppen versammeln, steigt die Zahl der angezeigten Geräte. Zum Beispiel am Bürkliplatz, wo am Freitagmorgen ein Gemüsemarkt stattfindet oder am Bellevue, wo viele Passagiere umsteigen.



Unter Studenten ist die App weit verbreitet. Das zeigt ein Rundgang in der um 10 Uhr vollbesetzten Zentralbibliothek. Zeitweise werden zwei Dutzend Corona-App-Signale gleichzeitig angezeigt.

Etwas weniger Signale messen wir in einem grossen Warenhaus. Allerdings ist das um 10 Uhr erst spärlich besucht.



Resultat: Das App wird tatsächlich benützt

Der Test mit dem Bluetooth-Scanner zeigt, dass die App nur kurz nach der offiziellen Lancierung am Donnerstag rege genutzt wird. In Zürich laufen die Bluetooth-Signale heiss. Die App wird also von vielen akzeptiert und wie die aufgespürten Signale zeigen, sind viele auch in der Lage, ihre Geräte korrekt zu benutzen (zum Beispiel: Bluetooth eingeschaltet).

Allerdings zeigt der Test auch, dass noch Luft nach oben ist. In einem vollbesetzten Pendlerzug müssten noch mehr Signale vorhanden sein, will man eine Rate von 60 Prozent erreichen.

Noch wenige Corona-Apps am Donnerstagabend am Bahnhof Aarau