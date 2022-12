Corona an Schulen Hunderte Lehrpersonen fallen wegen Corona aus: Der Lehrermangel ist prekär wie nie Bereits vor der Coronapandemie beklagten Schulleitungen und Kantone, dass zu wenig Lehrkräfte vorhanden sind. Wegen Coronainfektionen und Quarantäneanordnungen fallen noch mehr Lehrpersonen aus - die Lage an den Schulen spitzt sich zu.

Viele Schulleitungen bekunden Mühe, Lehrpersonen, die wegen Coronainfektionen ausfallen, zu ersetzen. Bild: Keystone

Das Virus zirkuliert in der Bevölkerung. Vor allem aber zirkuliert es unter Jungen. Wie die Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt, sind die Fallzahlen in der ersten Novemberhälfte bei den 10- bis 19-Jährigen mit Abstand am höchsten. In der Woche vom 8. bis zum 14. November wurden in dieser Altersgruppe mehr als 4'700 Personen positiv getestet. Es ist nicht auszuschliessen, dass ein beträchtlicher Teil der Ansteckungen in dieser Altersgruppe an Schulen erfolgt.

Dieser Eindruck bestätigt sich auf Anfrage bei diversen Kantonen. So befanden sich vergangene Woche im Kanton Luzern 763 Schülerinnen und Schüler der Volksschule in Isolation oder Quarantäne, 18 Klassen wurden im Fernmodus unterrichtet. Was dabei oft vergessen geht: Auch Lehrpersonen sind nicht vor einer Ansteckung gefeit. Im Kanton Luzern konnten vergangene Woche 65 Lehrpersonen nicht unterrichten, weil sie sich in Isolation oder Quarantäne aufhielten.

Angespannter Stellenmarkt verschärft die Problematik

Die ausfallenden Lehrkräfte müssen ersetzt werden. Keine einfache Aufgabe, wie es auf Anfrage beim Bildungs- und Kulturdepartement Luzern heisst. Nach Möglichkeit würden Stellvertretungen eingesetzt, doch: «Aktuell ist es für die Schulleitungen sehr schwierig, geeignetes und ausgebildetes Personal zu finden.»

Diese Einschätzung teilt Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands: «Die stark ansteigenden Zahlen der infizierten Lehrpersonen und Schüler machen in Kombination mit der bereits sehr angespannten Lage auf dem Stellenmarkt die Suche nach Stellvertretungen zu einer grossen Herausforderung.»

Messerli will nicht schwarzmalen, sieht aber in der aktuellen Lage den Unterricht vor Ort gefährdet: «Wenn die Zahlen so zunehmen, wird man bald im Aufrechterhalten des Präsenzunterrichtes Abstriche machen müssen.», so der Primarlehrer, der in der Stadt Luzern unterrichtet.

Das sagt die Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands Dagmar Rösler ist Präsidentin des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Sie macht dieselben Beobachtungen wie die kantonalen Verbände: «Durch die Ausfälle von kranken Lehrpersonen oder solchen, die sich in Quarantäne befinden, wird der akute Personalmangel an Schulen zusätzlich verschärft.» Der Verband unterstützt die Empfehlung des Bundesrates, sich impfen zu lassen, eine Pflicht sei allerdings kein Thema, so Rösler: «Natürlich ist es wichtig, dass sich möglichst alle impfen lassen. Trotzdem gilt, dass es eine persönliche Entscheidung ist.» Die 49-Jährige schätzt die Impfquote unter dem Lehrpersonal aktuell als überdurchschnittlich ein im Vergleich mit der Schweizer Bevölkerung. Bezüglich der Teststrategien der Kantone stellt Rösler klar: «Wir plädieren nach wie vor dafür, dass flächendeckende Reihentests angeboten werden. Dafür braucht es die nötigen Ressourcen.» Die Reihentests würden allerdings nur Sinn machen, wenn möglichst viele mitmachen. «Da zählen wir auch auf die Bereitschaft und Unterstützung seitens der Eltern», so Rösler weiter.

Team wird zusätzlich belastet

Ähnlich präsentiert sich die Situation in anderen Regionen. Im Kanton Zürich wird zwar nicht erhoben, wie viele Lehrpersonen sich derzeit in Quarantäne oder Isolation befinden. Doch auch hier werde der Lehrermangel sichtbar, sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands und Unterstufenlehrer in der Stadt Zürich: «Viele Schulleitungen haben grosse Mühe, Ersatz für die ausfallenden Lehrpersonen zu finden.» Oft versuche man, intern eine Lösung zu finden. Die Folge: Zusatzbelastungen für das Team.

Diese Erfahrungen machen auch die Lehrerinnen und Lehrer im Kanton St. Gallen. Wie der kantonale Lehrerverband mitteilt, sei es insbesondere dann schwierig, wenn mehrere Lehrpersonen aus dem selben Schulhaus gleichzeitig ausfallen. «Es ist schwierig Stellvertretungen zu finden», sagt Patrick Keller, Präsident des Lehrerverbandes St. Gallen und Oberstufenlehrer in Abtwil. Das habe aber nicht nur mit der Verbreitung des Coronavirus zu tun, sondern auch mit dem «sich abzeichnenden Lehrermangel».

Der Lehrermangel trifft auch den Kanton Aargau, wie Kathrin Scholl, Präsidentin des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes sagt: «Der bestehende akute Mangel an Lehrkräften belastet die Schulen bereits jetzt massiv, jeder Ausfall führt zu grösseren Problemen.»

Der Kanton Nidwalden hat aufgrund der steigenden Fallzahlen Massnahmen ergriffen. Laut einer Mitteilung des Regierungsrates sind in Nidwalden momentan rund 50 Prozent aller neuen Fälle «auf das schulische Umfeld zurückzuführen». Deshalb gilt ab kommendem Montag wieder eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ab der ersten Sekundarstufe.

Repetitives Testen bleibt ein Flickenteppich

Für Schulklassen bietet der Bund seit einiger Zeit kostenlose repetitive Pooltests an. Das Angebot wird allerdings nicht überall in Anspruch genommen. Während das repetitive Testen im Kanton Nidwalden und im Kanton Basel-Stadt an allen Schulen angeboten wird, ist es im Kanton Aargau sowohl für Schülerinnen als auch für Lehrer freiwillig ist. In St. Gallen wiederum werden keine Pooltests durchgeführt, in Luzern erst ab der ersten Sekundarstufe.