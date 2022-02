Corona An den Schulen, in den Läden und im Kino fallen die Masken, im ÖV aber bleiben sie – das löst Unmut aus Das Symbol der Pandemie verschwindet aus dem Alltag: Fast überall entfällt ab Donnerstag die Maskenpflicht. Nicht aber im öffentlichen Verkehr. Die Branche – allen voran die Gewerkschaft des Bahnpersonals – sieht sich benachteiligt.

Im öffentlichen Verkehr bleibt die Maskenpflicht bis Ende März bestehen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Für viele wurde sie zum Symbol der Pandemie, zum täglichen Begleiter, zum Schutzschild vor den Coronaviren: die Maske. Sie hat das Virus sichtbar gemacht, war aber auch stets ein Reizthema. Während zu Beginn der Pandemie deren Nutzen in Frage gestellt wurde, stand nach einigen Monaten fest, dass eine Maskenpflicht zur Eindämmung der Viruszirkulation beitragen kann.

Doch mit der Pflicht ist nun – fast überall – Schluss. Wer in den Supermarkt, ins Kino, das Restaurant oder das Theater geht, muss ab Donnerstag keine Maske mehr tragen.

Einzig im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen gilt die Maskenpflicht weiterhin, voraussichtlich bis Ende März. Der Bundesrat begründet die Ausnahmeregelung in erster Linie damit, dass er die vulnerablen Personen so gut als möglich schützen wolle.

Verband der Detailhändler empfiehlt Maskentragen für Ladenpersonal

Die Schweizer Detailhändler freuen sich über die Aufhebung der Maskenpflicht: «Wir begrüssen diesen grossen Schritt in Richtung Normalität», schreibt die Swiss Retail Foundation in einer Mitteilung. Der Verband wird ab morgen auch die Kapazitätsbeschränkungen, die in den vergangenen Monaten in einigen Läden wieder eingeführt wurden, aufheben.

Aufrechterhalten werden die Mitglieder des Verbandes hingegen die Schutzkonzepte. Die Mitglieder würden «die übrigen Massnahmen wie Lüften, Abstands- und Hygieneregeln, technische Schutzvorrichtungen und weitere Massnahmen in Eigenverantwortung über die Schutzkonzepte» vorläufig weiterführen. Dies, um die Rückkehr zur Normalität zu unterstützen.

Zudem empfiehlt der Detailhandelsverband dem Ladenpersonal, auch weiterhin im Kundenbereich eine Maske zu tragen. Sowohl Migros als auch Coop handhaben es beispielsweise so, dass Mitarbeitende auf freiwilliger Basis eine Maske tragen können, «wenn sie sich damit wohler fühlen». Bezahlt werden die Masken für Angestellte von den Arbeitgebern.

Verband des öffentlichen Verkehrs hält sich mit Kritik zurück

Während sich die Detailhändler, Kulturveranstalter und Wirtinnen über den bundesrätlichen Entscheid freuen, bleibt die Begeisterung beim Verband des öffentlichen Verkehrs (VÖV) aus. Direktor Ueli Stückelberger begrüsst zwar die allgemeinen Lockerungen, dennoch ersehnt auch er das Ende der Maskenpflicht im ÖV. Mit Kritik hält sich der VÖV-Direktor zurück: «Der Bundesrat hat das jetzt so entschieden, selbstverständlich akzeptieren wir diesen Entscheid.» Ihm sei bewusst, dass es viele Personen gebe, die ein besonderes Schutzbedürfnis hätten.

Das sagt die öV-Branche zur weiterbestehenden Maskenpflicht Video: Julien Grindat / Keystone-SDA

Genau diesen Punkt sprach Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch an der Medienkonferenz an: «Beim Besuch der Läden hat man Ausweichmöglichkeiten. Man kann beispielsweise dann einkaufen gehen, wenn wenige Kunden im Laden sind.» Im ÖV sei das nicht so einfach. Deshalb erachte der Bundesrat diese Ausnahmeregelung im Moment als «vertretbar».

Gewerkschaft kritisiert Entscheid des Bundesrats

Ganz anders sieht das die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV). Vizepräsidentin Valérie Solano sagt: «Wir verstehen zwar die Position und die Argumentation der Behörden, sind jedoch der Meinung, dass dies die Angestellten des öffentlichen Verkehrs noch mehr unter Druck setzt.» Schliesslich müssen die Zugbegleiterinnen die Maskenpflicht durchsetzen, was umso schwieriger sein dürfte, jetzt da sie nur noch im ÖV gilt.

Aus diesem Grund fordert der Verband die Behörden auf, «eine Kommunikationsoffensive zu starten», in der sie begründen sollen, weshalb die Maskenpflicht derart unterschiedlich gehandhabt wird. Angesichts der bereits angekündigten Aufhebung ebendieser in allen Bereichen per Ende März dürfte die Forderung beim Bund allerdings kaum auf Resonanz stossen.