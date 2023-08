Covid-19 13-Jährige verweigerte Coronatest und durfte deshalb nicht in die Schule: Jetzt wehrt sie sich vor Bundesgericht Ist Covid-19 eine so gefährliche Krankheit, dass einem Mädchen das Grundrecht auf Bildung vorenthalten werden darf? Mit dieser Frage müssen sich jetzt die Richter in Lausanne befassen.

Eine Schülerin beim Spucktest. (Symbolbild) Ennio Leanza/Keystone

Am 9. April 2021 müssen die Kinder einer 6. Primarklasse in einer Zürcher Gemeinde zum Massenspucktest antraben. Es hat zuvor ein paar positive Coronafälle an der Schule gegeben, die Behörden wollen jetzt Infektionsketten unterbrechen. Das Testaufgebot haben Kinder und Eltern zwei Tage zuvor erhalten.

Ein Mädchen, nennen wir es Julia, soeben zwölfjährig geworden, weigert sich, ins Röhrchen zu spucken. Sie stellt die Zuverlässigkeit des Tests in Frage und hat den Entscheid zusammen mit ihrem Vater gefällt. Die Schulpflege schliesst sie deshalb für zehn Tage vom Präsenzunterricht aus. Sie erhielt zwar Hausaufgabenblätter, aber kaum Anweisungen, wie sie sich Lerninhalte erarbeiten sollte, sagt ihr Vater, Unternehmer im Kanton Zürich. Die Eltern hätten sich grösstenteils selber um ein pädagogisches Ersatzprogramm kümmern müssen.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich teilt auf Anfrage mit, Schulausschlüsse wegen Testverweigerung seien vereinzelt vorgekommen. Wie viele es genau sind, weiss niemand. Julia und ihr Vater akzeptieren die Verbannung ins Homeschooling nicht. Nun haben sie dagegen beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht.

Sie wollen vermeiden, dass sich ähnliche Fälle wiederholen. Die allermeisten Kinder überstehen Corona schadlos. Bis heute starben sieben Personen bis 19 Jahre an der Krankheit. 90 Prozent der insgesamt 13'600 Todesopfer in der Schweiz sind 70 Jahre und älter.

Gesund vom Klassenzimmer ausgesperrt

Julia ist gesund, auch am Tag des Tests frei von Krankheitssymptomen, gehört nicht zur vulnerablen Gruppe. Die Schulpflege sperrt sie dennoch vom Klassenzimmer aus. Sie wollte damit andere Kinder und Angestellte der Schule schützen, unter denen sich potenzielle Menschen der Risikogruppen hätten befinden können, so die Begründung.

Die Schulpflege stützte sich auf das Epidemiengesetz. Es besagt, dass Menschen, die angesteckt oder ansteckungsverdächtig sind, von bestimmten Tätigkeiten ausgeschlossen werden können. Die Massnahme darf getroffen werden, um eine ernsthafte Gefahr für Dritte abzuwenden.

Doch war dies verhältnismässig? Gab es keine milderen Mittel wie etwa Abstandhalten, um die in den Augen der Schulbehörden «ernsthafte Gefahr» zu entschärfen? Und ist ein gesundes Mädchen wie Julia wirklich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit der Schweiz?

Anwalt Patrik Kneubühl. Bild: zvg

Patrik Kneubühl ist der Anwalt von Julia und ihrem Vater und war früher Chefjurist des Eidgenössischen Justizdepartements. Er vertritt auch Eltern, die sich gegen die Maskenpflicht an der Schule wehren – und argumentiert, Corona stelle keine so grosse Gefahr dar, die es rechtfertigen würde, einem Schulkind den Präsenzunterricht vorzuenthalten.

Kneubühl verweist auf den Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, eine Art Bibel für Juristen. Eine Krankheit ist demnach dann gefährlich, wenn sie mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Tod führt oder die Gesundheit schwer schädigt. Abzustellen sei auf den Durchschnittsbürger, sagt Kneubühl. Aufgrund der statistischen Fakten sei Covid-19 keine gefährliche Krankheit, auch wenn sie für Risikogruppen tödlich sein könne, sagt er.

Gemäss dem Epidemiengesetz können zwar Schulen geschlossen, aber nicht einzelne Kinder vom Schulzimmer verbannt werden. Das Zürcher Schulgesetz erlaubt den Ausschluss aus disziplinarischen Gründen, nicht aber wegen Testverweigerung. Kneubühl taxiert den Rauswurf von Julia als gesetzeswidrig. Und er moniert mehrere Verstösse gegen die Bundesverfassung, etwa gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Grundrecht auf Bildung.

Verwaltungsgericht lehnt Beschwerde ab

Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Beschwerde gegen den Schulausschluss abgewiesen, weil der temporäre Ausschluss von kranken und krankheitsverdächtigen Kindern geholfen habe, zu vermeiden, ganze Klassen in Quarantäne zu schicken. Bei neuen Infektionskrankheiten wie Corona herrsche zudem typischerweise eine hohe Unsicherheit, welche Mittel zur Bekämpfung geeignet seien.

Abwehrmassnahmen könnten nicht erst dann getroffen werden, wenn wissenschaftliche Klarheit vorliege. Zudem, so das Verwaltungsgericht, hätte Julia bloss ihren Mund während einer Minute lang mit einer Salzwasserlösung spülen müssen. Das sei kein massgeblicher Eingriff in die persönliche Freiheit.

Julia entgegnet, dass später die Kantone Hunderttausende Spucktests austauschen mussten, weil Testkits eine erhöhte Keimbelastung aufwiesen. Ein Spucktest sei kein simples Spülen wie beim Zähneputzen.

Wann das Bundesgericht über Julias Beschwerde entscheidet, ist offen. Anwalt Kneubühl kritisiert, es habe sich in ähnlich gelagerten Fällen ungenügend mit der realen Gefährlichkeit von Corona auseinandergesetzt. Gelitten hat Julias Bildungskarriere unter der Zwangspause offensichtlich nicht. Die 13-Jährige besucht das Gymnasium mit Schwerpunkt in naturwissenschaftlichen Fächern.