Den Linken zu mutlos, der SVP zu viel und zu teuer, weil die Schweiz allein sowieso nichts ausrichten könne: Die Eintretensdebatte zum neuen CO2-Gesetz am Montagabend im Nationalrat hatte es in sich. Und gab einen Vorgeschmack auf die intensive klimapolitische Debatte, die in den nächsten Tagen im Bundeshaus ansteht. Zu reden geben wird etwa, dass der Bundesrat einen Sonderweg einschlagen will: Die Schweiz soll ihre Treibhausgasemissionen im Ausland kompensieren können. Ähnliche Pläne wälzen nur wenige andere Länder, Japan, Südkorea und Liechtenstein etwa. Der Bundesrat will fast die Hälfte der angepeilten Reduktion bis 2030 – 20 der insgesamt 50 Prozent – mit Investitionen im Ausland erreichen.

Konkret funktioniert das so: Die Treibstoffimporteure investieren im Ausland in Klimaschutz-Projekte, welche dort den Treibhausgasausstoss reduzieren. Diese Reduktion darf die Schweiz dann für sich verbuchen, sie kauft sich also, wenn man so will, ein.

Ungenügende Resultate

In der Theorie ist der Handel mit Klimazertifikaten ein bestechendes Instrument. Es geht das globale Problem des Klimawandels auf einer globalen Ebene an. Im Idealfall ist so allen geholfen: Die Schweiz kann ihren Klimaschutz-Pflichten mit einer Auslandinvestition günstiger nachkommen als im Inland, der Partner erhält Geld – und das Klima profitiert von diesem Geschäft auch, weil ihm Treibhausgas-Emissionen erspart bleiben. Das Problem ist nur, dass sich dieses Instrument zwar gut anhört, laut Experten aber nicht gut funktioniert.

Anja Kollmuss ist eine Spezialistin auf dem Gebiet der Klimapolitik. Sie ist beim grünen Wirtschaftsverband Swisscleantech angestellt. Kollmuss hat in einem Bericht die wichtigsten Erkenntnisse verschiedener Studien zur Wirkung des Handels mit Klimazertifikaten untersucht. Ihr Zeugnis ist schlecht: Drei Viertel der untersuchten Zertifikate weisen laut Kollmuss eine ungenügende Umweltintegrität auf. Konkret heisst das: Die eingekauften Zertifikate hielten nicht, was sie versprachen, sie brachten weniger Reduktion. Oder gar keine.