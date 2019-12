Circus Royal steht nach Desaster-Saison vor dem Aus – schwere Vorwürfe gegen den untergetauchten Direktor

Wer seinen Lohn eingefordert habe, sei stets vertröstet worden. Artistinnen und Artisten seien angeheuert worden, um in der Manege aufzutreten. «Stattdessen mussten sie an der Bar arbeiten oder vor dem Zelt Publikum anheuern.» Angestellte werden also als Artisten deklariert, enden dann aber hinter dem Zirkusbuffet oder als Plakateure. «Eine Sängerin war schliesslich auch noch für die Reinigung der Toiletten zuständig», sagt S.

«Dass es Gagenrückstände von bis zu fünf Monaten gab, ist nicht einmal die Spitze des Eisbergs», sagt ein Artist, der aus Angst vor Repressionen anonym bleiben will. Der Mann, wir nennen ihn Bruno S.*, hat viel Erfahrung im Zirkusgeschäft. Aber so etwas wie beim Circus Royal, das hat auch er noch nie gesehen. Trotzdem liegt S. viel daran klarzustellen: «Oliver Skreinig ist kein schlechter Mensch, er hat nicht aus bösem Willen gehandelt. Aber er ist unfähig und hat mit seiner Arbeitsweise den guten Namen des Circus Royal ruiniert.»

Zirkusartisten werden wöchentlich bezahlt. Am sogenannten Gagentag gehen sie ins Zirkus-Sekretariat und erhalten den (meist bescheidenen) Lohn für ihre harte Arbeit. Beim Circus Royal war das auch so – zumindest bis zu dieser Spielzeit. Denn 2019 haben weder Artistinnen und Artisten noch andere Zirkus-Mitarbeiter regelmässig ihren vollständigen Lohn erhalten, wie mehrere Mitarbeiter gegenüber dem «Tagblatt» festhalten.

Sie hätten sich an das RAV, die Stadt Kreuzlingen, wo der Zirkus domiziliert ist, und ans Thurgauer Migrationsamt gewandt. Und hoffen nun, doch noch irgendwie an ihren Lohn zu kommen.

Im September gastierte der Zirkus dann am Schifffahrtshafen in Kreuzlingen. Zuvor hatte Skreinig Moldawier angeheuert, die beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes helfen sollten. Das Zelt war noch nicht ganz aufgerichtet, da kamen schon das Arbeitsinspektorat und die Polizei.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt den Einsatz auf Anfrage: «Die Kantonspolizei Thurgau hat am 17. September 2019 in Kreuzlingen beim Circus Royal auf Ersuchen des Ressorts Arbeitsmarktaufsicht im Amt für Wirtschaft und Arbeit eine Kontrolle durchgeführt.» Und weiter hält Mediensprecher Andy Theler fest:

Doch nicht nur Menschen haben es in der Saison 2019 des Circus Royal schwierig, auch die Tiere. Gemäss Tierschutzverordnung dürfen Tiere wie Kamele, Lamas und Pferde maximal acht Stunden transportiert werden – Pausen eingerechnet. «Die Tiere waren an Transporttagen zum Teil 35 Stunden am Stück in den Transportern», sagt Bruno S. Das habe ihm wehgetan. Warum hat er sich nicht beim Veterinäramt gemeldet? «Dann wären die Tiere abgeholt worden. Und hätte man keinen Platz für sie gefunden, wären sie eingeschläfert worden. Das wollte ich nicht.»

Der Zirkusdirektor reist mitten in der Nacht ab

Schon während der Tournée wird den Artisten klar, dass es nicht gut um den Circus Royal steht. Den November verbringen sie in Vorarlberg. Dann kommt es laut Bruno S. und Tatjana V. in Dornbirn zum Eklat: «Wir hatten 15 Leute im Zelt. Die Artisten haben gesagt: Wir machen diese Vorstellung noch, aber danach ist Schluss.» Eine Mitarbeiterin Skreinigs sei danach auf die Künstler zugekommen und habe gesagt, Skreinig könne die Vorstellung nicht leiten, er habe einen Zusammenbruch erlitten.

«Wir haben die Vorstellung mit Anstand zu Ende geführt und sind zurück in unsere Wohnwagen.» Plötzlich, um halb 4 Uhr morgens, habe ein Artist gehört, wie ein Motor angelassen wird. Bruno S. sagt: «Skreinig hat sich mit seiner Sekretärin aus dem Staub gemacht und alles zurückgelassen, mitten in der Nacht.»

Die Infrastruktur sei tagelang liegengeblieben, die Tiere seien zurückgelassen worden. «Ein paar Tage später wurden sie dann abgeholt und nach Roggwil BE in einen Freizeitpark gebracht.»

Nach dem plötzlichen Abgang Skreinigs hätten geprellte Zirkusmitarbeiter vereinzelt randaliert. S. sagt: