Circus-Royal-Direktor schuldig gesprochen +++ 12 Monate Freiheitsstrafe, 6 davon unbedingt

Der in Kreuzlingen beheimatete Circus Royal ist am Ende. Letzten November hat sich Direktor Oliver Skreinig nach Aussagen von Angestellten über Nacht aus dem Staub gemacht. Mehrere Anklagen, hauptsächlich wegen Misswirtschaft, wurden gegen ihn erhoben. Das Bezirksgericht spricht ihn in allen Anklagepunkten schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.