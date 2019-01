Bischof Huonders Kommunikationsbeauftragter, Giuseppe Gracia, bestätigte am Dienstag auf Anfrage Meldungen über den geplanten Umzug von Chur nach Wangs. Dieser Schritt stehe im Zusammenhang mit dem Auftrag der Glaubenskongregation in Rom an Bischof Vitus Huonder, den Kontakt mit der Piusbruderschaft aufrecht zu erhalten, teilte Gracia weiter mit.

Das Institut Sancta Maria der Priesterbruderschaft St. Pius#X führt eigenen Angaben zufolge eine staatlich anerkannte Privatschule mit Internat für Buben von der fünften bis zur zwölften Schulstufe. In Mels SG gegründet, befindet sie sich inzwischen im Gebäude des ehemaligen Instituts Fatima in Wangs. Die meisten Schüler leben im Internat, es werden aber auch externe Schüler aufgenommen.

Papst Rücktritt angeboten

Huonder hatte dem Papst im April 2017 seinen Rücktritt als Bischof angeboten. Dieser Schritt war erwartet worden, da gemäss kirchlichem Recht ein Diözesanbischof, der das 75. Lebensjahr vollendet hat, dem Papst seinen Amtsverzicht anbieten muss.

Der Papst nahm den Rücktritt Churer Diözesanbischofs zwar an, aber erst auf Ostern 2019. Huonder zeigte sich dankbar und gerührt von der Entscheidung des Vatikans.