Chefposten in zwei Bundesämtern müssen neu besetzt werden – Simonetta Sommaruga verkündet Personalien

08.38 Uhr: Ebenfalls neu besetzt wird der Direktorenposten beim Bundesamt für Umwelt, nachdem der bisherige Direktor Marc Chardonnens aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist. Als seine Nachfolgerin ernennt der Bundesrat nun Katrin Schneeberger (52), wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Schneeberger ist seit 2012 beim Bundesamt für Strassen (Astra) tätig, seit 2015 als stellvertretende Direktorin. Sie habe fundierte Kenntnisse an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften, Politik und Wirtschaft, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Zu ihren Aufgaben wird es gehören, die Umwelt- und Klimapolitik weiterzuentwickeln. Sie tritt ihr neues Amt am 1. September an.