Café Fédéral Weshalb im Wallis gewisse Dinge unverrückbar bleiben – und was die Kirche mit dem Waldbrand zu tun hat Alle waren bereit, doch dann läuteten die Kirchenglocken. Warum eine Medienkonferenz im Walliser Dorf Bitsch erst mit einer Verspätung von zwei Minuten starten konnte. Chiara Stäheli Drucken Teilen

Noch ist das Feuer im Oberwallis nicht unter Kontrolle. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Gewisse Dinge sind unverrückbar. Getreu dem Motto: Komme, was wolle. Eindrücklich zeigte sich das vergangene Woche im Wallis am Tag nach dem Ausbruch des verheerenden Waldbrands. Während in der ganzen Region der Ausnahmezustand herrschte und die halbe Schweiz ihre Augen auf das Oberwallis richtete, liess sich eine von diesem hektischen Treiben nicht aus der Ruhe bringen: die Kirche.

Doch von vorne: Zum vierten Mal innerhalb des gleichen Tages berief die Walliser Kantonspolizei am Dienstag um 19 Uhr eine Medieninformation ein. Zugegen waren nebst dem Bitscher Gemeindepräsident auch der Einsatzleiter der Feuerwehr, eine Auskunftsperson der Polizei und einige Journalisten. Doch statt wie geplant pünktlich um 19 Uhr die neuesten Entwicklungen zum Waldbrand zu präsentieren, wurden die Anwesenden zu einer zweiminütigen Andacht verdonnert.

Denn: Wie jeden Tag liess auch an diesem Dienstagabend die Kirche ihre Glocken läuten. Es schien, als wolle die Kirche inmitten unruhiger Tage ein Zeichen der Stabilität aussenden. Geschlagene zwei Minuten dauerte das Intermezzo. Dann erst erzählten die bereits von Müdigkeit gekennzeichneten Einsatzkräfte von den neuesten Entwicklungen im Wald, den Fortschritten bei den Löscharbeiten und der erfolgreichen Rückkehr der Bewohner nach Ried-Mörel. Ihre nüchternen Aussagen bestätigen, was das Kirchengeläut bereits erahnen liess: In Bitsch lässt man die Kirche trotz des verheerenden Waldbrands im Dorf.