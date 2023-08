Café fédéral Harte Bandagen und heisse Reden Der Wahlkampf sei apolitisch, heisst es. Dabei ist alles noch viel schlimmer: Er ist so wie immer. Maja Briner Drucken Teilen

Wahlkampf, überraschungsfrei. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Manchmal erfüllen die Parteien die Klischees geradezu meisterhaft. Das gilt insbesondere im Wahlkampf, wie es scheint. So feiert die SVP, die bekanntlich ab und zu mit harten Bandagen kämpft, ihren Wahlkampfauftakt kommendes Wochenende ausgerechnet in der Swiss Life Arena in Zürich – also im Eishockeystadion, in dem es während den Spielen nicht gerade zimperlich zu und her geht.

Der SP wiederum ist just im Wahljahr offenbar eingefallen, dass sie ja die Arbeiterpartei ist, beziehungsweise sein will: Ihr Parteitag findet am Samstag in der Arbeiterstadt Biel statt. Und es wird geschuftet statt gefeiert – «Special Acts» wie bei der SVP sucht man vergebens. Den Auftakt der «heissen Wahlkampfphase» läuten die Genossen und Genossinnen laut Programm mit Reden der Co-Präsidenten ein. Da dürften die Emotionen durch die Decke gehen!

Am gleichen Tag treffen sich auch die Delegierten der Grünen (klimaschonend in Bern, sodass die Anreise für niemanden ultra-weit ist). Und es geht – halten Sie sich fest – ausnahmsweise ums Klima: Die Grünen wollen eine Solar-Initiative lancieren. Die FDP wiederum, wie könnte es anders sein, feiert am «Tag der FDP» 175 Jahre modernen Bundesstaat, während sich die Mitte unter Philosoph Gerhard Pfister fragt: Hat die Zukunft eine Zukunft?

Ziemlich überraschungsfrei also. Das könnte man natürlich beklagen. Doch vielleicht wollen uns die Parteien in unruhigen Zeiten einfach Verlässlichkeit bieten.