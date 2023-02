Café Fédéral Esther Friedlis Kampf gegen Gender-WC: Greift schon bald die Denkmalpflege ein? Geschlechtsneutrale Toiletten an Schulen sind SVP-Wahlkämpferin Esther Friedli ein Dorn im Auge. Fürwahr, es droht ein grosser Verlust. Wo bleibt die Denkmalpflege, wenn man sie einmal braucht? Stefan Bühler Drucken Teilen

Mario Testa

Männer müssen jetzt stark sein. Am besten setzen sie sich kurz hin - und gewöhnen sich schon mal daran.

Geschlechtsneutrale Toiletten sind auf dem Vormarsch. Auch an Schulen. Esther Friedli, Wahlkampfleiterin der SVP, hat das gemerkt und findet's schlecht. «Nun werden bereits Kinder in solche Identitätsfragen gedrängt», sagt sie dem «Tages-Anzeiger». Woke-Wahnsinn beim Wasserlassen!

Es lohnt sich ein kurzer Exkurs zur geschlechtsneutralen Toilette, die nicht entweder von Männern oder Frauen, sondern von allen benützt wird. Welche Gefahr geht von ihr aus? Ein Gender-Klo besteht aus einer abschliessbaren Kabine, darin findet sich ein Wasserklosett mit Ring, Deckel, Spülung. Daneben eine Rolle WC-Papier. Bei Bedarf setzt sich eine Person hin (ja, auch solche in Männerkörpern), erledigt, was zu erledigen ist, und verlässt das Kabäuschen. Hände waschen nicht vergessen!

Was auffällt: Die Gender-Toilette ist ein ganz gewöhnliches Klo. Trotzdem sind Verlustängste verständlich. Denn die Ausbreitung des Unisex-WC verdrängt - das Pissoir! Also jenen Ort, an dem Männer nebeneinanderstehend die Wand anstarren und sich gegenseitig beim Pinkeln zuhören. Seit dem 19. Jahrhundert ein Ort der Kontemplation.

Richtig, Frau Friedli: Die Zerstörung der Pissoirs durch die Woke-Taliban ist kulturhistorisch vergleichbar mit der Sprengung der Buddhastatuen von Bamiyan. Wo bleibt die Denkmalpflege, wenn man sie mal braucht?