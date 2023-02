Café Fédéral «Big brother» in Bern: SVP-Bundesrat Albert Rösti und seine grünen Überwacher Mit einem «Watchblog» wird die Arbeit von SVP-Bundesrat Albert Rösti überwacht. Warum er sich davor nicht fürchten muss. Maja Briner Drucken Teilen

Unter Beobachtung: Bundesrat Albert Rösti. Peter Schneider / KEYSTONE

Es gibt Redewendungen, die hört man in der Politik allenthalben. «Wir brauchen gleich lange Spiesse», gehört dazu. Oder auch, etwas exotischer und seltener: «Man kann den Bären nicht waschen, ohne dass der Pelz nass wird.» Welch sonderbarer Spruch!

Etwas gewöhnlicher, aber äusserst beliebt ist die Formulierung, dass man jemandem «auf die Finger schaut» (als ob die Finger von Politikern und Politikerinnen etwas verraten würden). Die Häufigkeit der Aussage verwundert nicht, schliesslich beobachtet in der Politik eigentlich jeder jeden: Was macht die andere Partei, wo schert eine Parteikollegin aus, und wo leistet sich der Bundesrat einen Fehltritt?

Unter besonderer Beobachtung steht der neue Umwelt- und Energieminister Albert Rösti (SVP): Die Grünen haben extra einen «Watchblog» ins Leben gerufen, um Röstis «tatsächliche Arbeit» im Umwelt- und Verkehrsdepartement zu dokumentieren, wie sie schreiben. Und weiter: «Es beaufsichtigen und schreiben die Mitglieder der Grünen Fraktion der eidgenössischen Räte.»

Rösti kann also aufatmen: Der Überwachungsapparat hat keine Orwell’sche Dimension, sondern beschränkt sich auf Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die schauen, was er macht. Courant normal also, wäre nicht Wahlkampf – da macht sich ein «Watchblog» natürlich gut. Nun warten wir gespannt, was sich die anderen Parteien einfallen lassen. Und ob nach dem vielen «auf-die-Finger-schauen» auch mal jemandem auf die Finger geklopft wird.