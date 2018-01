Kein Strom im Haus

Stromausfälle wegen des Sturms betrafen mehrere zehntausend Menschen in verschiedenen Landesteilen. Im Gebiet der Centralschweizer Kraftwerke waren rund 6000 Kunden betroffen, im Kanton Bern etwa 14'000 Stromabnehmerinnen und -abnehmer, vor allem im Berner Jura, im Emmental und im Oberland.

Mehrere Tausend Menschen hatten am rechten Zürichseeufer keinen Strom, weil Bäume auf eine Hochspannungsleitung gestürzt waren. Auch im Neuenburger Val-de-Travers traf ein Stromunterbruch ungefähr 10'000 Personen.

"Stark, aber nicht extrem"

Vorboten des Sturms machten sich bereits in der Nacht bemerkbar. Auf dem Säntis wurden gegen 4 Uhr die ersten starken Böen gemessen. Im Laufe des Vormittags wurden die Winde dann stärker. MeteoSchweiz sprach am Nachmittag von einem "starken, aber nicht extremen Sturm".

In den Niederungen der Alpennordseite wurden Böenspitzen von 80 bis 130 km/h gemessen. Die stärkste Böe wurde in Wädenswil ZH mit 150 km/h verzeichnet. In den Bergen wehte der orkanartige Westwind mit Geschwindigkeiten von 130 bis 180 km/h. Am stärksten stürmte es auf dem Gütsch ob Andermatt UR, wo eine Böe von 200 km/h gemessen wurde.

Sehr kritische Lawinensituation

"Burglind" bringt neben stürmischem Wind auch viel Niederschlag. Deshalb sprach das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Mittwoch von einer "sehr kritischen" Situation in den Bergen. Am nördlichen Alpenkamm, im Wallis und in Teilen Graubündens herrschte am Abend die vierte von fünf Gefahrenstufen.

In den anderen Gebieten ist die Lawinengefahr verbreitet erheblich - das entspricht der mittleren der fünf Gefahrenstufen. Im Unterwallis wurden einzelne Chalets oberhalb von Conthey VS wegen der hohen Lawinengefahr evakuiert. Zwischen zwanzig und vierzig Personen sind laut dem Gemeindepräsident betroffen.