Bundesstrafgericht Die zwei Millionen von Michel Platini, die nur eine waren: Wenn der Verlierer im Fifa-Prozess schon zu Beginn feststeht Michel Platini war einer der talentiertesten Fussballspieler, die Europa je hatte. Dann stolperte er. Über sich selbst? Oder über eine Intrige?

Die Bundesanwaltschaft sagt, dass Platini um insgesamt 2,229 Millionen bereichert worden sei. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

«Le numéro 10», die Rückennummer mit der 10 in der französischen Fussball-Nati, steht in Frankreich immer noch für Michel Platini (66). Superstars Zinedine Zidane oder Kylian Mbappé hin oder her, zum Mythos wurde die Nummer 10 mit dem begnadeten Spielmacher Platini, der zwischen 1976 und 1987 in 72 Länderspielen 42 Tore schoss.

Platini, das war Spielwitz und Intuition auf dem Spielfeld, das waren selbstbewusste Dribblings direkt auf die Gegenspieler zu und zwischen ihnen hindurch im Stil von Maradona. Platini, das war ein Mittelfeldspieler, der mehr Tore schoss als die nominellen Stürmer, das waren auch diese Schusstechnik, diese Freistösse um die Mauer herum ins hohe Eck, nicht mit Wucht, sondern mit Technik.

Platini im Trikot der französischen Nationalmannschaft an der WM 1982. Bild: Bob Thomas / Sports Photography

Platini, mehrmals als Europas bester Fussballer ausgezeichnet und auf Platz sieben bei der Fifa-Wahl des besten Fussballers des Jahrhunderts, ging als Idol, als er 1987 mit 31 Jahren seine Karriere bei der Juve in Turin beendete, auch in Sachen Fairplay.

Überraschender Sturz

Einen einzigen Platzverweis kassierte Platini in seiner Karriere, aber nicht auf dem Platz, sondern Jahre später als Funktionär: Im Oktober 2015, als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Fifa-Präsident Joseph Blatter. Es war die Fifa-Hierarchie selbst, durch ihre Ethikkommission und danach ihr Sportgericht, die Platini (wie auch den abtretenden Präsidenten Blatter) für mehrere Jahre von sämtlichen Tätigkeiten im Fussball ausschloss. Wegen einer umstrittenen Zahlung von 2 Millionen Franken gut vier Jahre zuvor.

Der Sturz kam überraschend, denn der Franzose, zuletzt Fifa-Vize, war in der Fifa beim Personal beliebt, er war lustig, er ging auf die Leute zu, erinnert sich ein ehemaliger Funktionär. Er verstand wirklich etwas vom Fussballspiel, er war gegen die totale Kommerzialisierung, im Unterschied zu vielen anderen dort. Aber er war, auch das sagen Begleiter, als Funktionär ähnlich unberechenbar und intuitiv wie als Fussballer, und er verbarg seine Abneigung vor der selbstverliebten Funktionärs-Elite nicht.

2015 galt Platini als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Fifa-Präsident Joseph Blatter. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Platini wurde letztlich für vier Jahre gesperrt, faktisch vielleicht lebenslänglich, wegen eines Vorwurfs, der bis heute nicht strafrechtlich beurteilt ist. Erst 11 Jahre nach der Zahlung, ab Mittwoch vor Bundesstrafgericht in Bellinzona, kommt die simple Sache mit den 2 Millionen vor Gericht.

Seit 2016 faktisch unter Berufsverbot

Wie auch immer das Verfahren ausgeht, der Vorwurf hatte weitreichende Folgen. Selbst auf der Gegenseite, der Fifa, sagt heute ein Beobachter: Der grösste Verlierer in der Sache sei Michel Platini. Auch wenn er unschuldig sei und in Bellinzona freigesprochen werde, sei er doch massiv bestraft.

Faktisch steht der Ex-Fussballer seit 2016 unter einem Berufsverbot. Statt Platini wurde Anfang 2016 Gianni Infantino Fifa-Präsident. Platini musste 2016 auch das Präsidium des europäischen Verbands Uefa abgeben, das er seit acht Jahren bekleidete. Seither entgeht ihm jährlich ein Gehalt von zwei bis drei Millionen Franken als Verbandspräsident. Hätte er statt den Verbandspräsidien seine Popularität in Frankreich mit Werbeverträgen vermarktet, hätte er laut Schätzungen von französischen Fachleuten sogar ein Mehrfaches verdienen können, ohne viel Aufwand.

Statt Platini wurde Anfang 2016 Gianni Infantino Fifa-Präsident. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Sollte der Ex-Fussballer, dessen Aufstieg an die Fifa-Spitze 2011 längst vorgezeichnet schien, so dumm gewesen sein, durch das Ergaunern von zwei Millionen sehr viel höhere Summen zu verspielen?

Zumal das mit den zwei Millionen so eine Sache ist. Platini, der lange Zeit im Kanton Waadt wohnte, versteuerte die zwei Millionen in der Schweiz. Er führte laut Informationen von CH Media im November 2012 davon 830’000 Franken an den Schweizer Fiskus ab. Effektiv blieben Platini demnach 1,17 Millionen. Und die ist er mittlerweile doppelt los

Denn die Bundesanwaltschaft sagt, um insgesamt 2,229 Millionen sei Platini bereichert worden: Zwei Millionen plus Sozialversicherungsbeiträge von 229'000 Franken, die die Fifa entrichtete. Auf dem UBS-Konto von Platini (auf dem sonst keine «verdächtigen» Zahlungen gefunden wurden), beschlagnahmte die Justiz also insgesamt 2,229 Millionen. Im Mai 2021 wurde «die Verwertung angeordnet», das Geld auf das PostFinance-Konto der Eidgenössischen Finanzverwaltung überwiesen. Die Fifa, Privatklägerin im Verfahren, will 2,229 Millionen plus Zins zurück.

Platini, der grösste Verlierer in der Affäre um die 2 Millionen?

Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er irgendwie übermässig auf Geld fokussiert wäre. Im Buch «Entre nous»*, verfasst mit seinem Chronisten Jérôme Jessel, schreibt Platini, dank Präsident Giovanni Agnelli habe er nach seiner Juve-Zeit (1982 bis 1987) ausgesorgt gehabt. Platini verdiente dort für diese Zeit sehr viel, schon zu Beginn umgerechnet rund eine Million Euro. Danach habe ihn Bernard Tapie, Präsident von Olympique Marseille, zum Weitermachen bewegen wollen.

Für «astronomische 20 Millionen Francs», rund 5 Millionen Euro pro Jahr, und er hätte sogar nur die Heimspiele bestreiten müssen. Aber Platini sagte ab, er sei nach der Juve-Zeit am Ende seiner Kräfte gewesen, physisch und geistig. Ein anderes Angebot, das er später ausschlug: Real Madrid wollte ihn als Trainer, überliess ihm zuletzt einen Blankoscheck, bei der die Nullen hätte einfügen können. Platini lehnte ab, wie er schrieb.

Platini wurde 1988 mit mässigem Erfolg französischer Nationaltrainer, war ab 1993 Vizepräsident des OK für die WM 1998 in Frankreich, die das Gastgeberland gewann. Ein Booster für Platinis Karriere, der neue Fifa-Präsident Blatter holte ihn als Berater, 2007 wurde Platini Präsident der Uefa.

Das abrupte Aus im Jahr 2015

Profiteur der Vorgänge war und ist ironischerweise Gianni Infantino, fussballerisch ein Holzbein, das Gegenteil des Künstlers Platini. Jurist Infantino, ein misstrauischer Mensch, war Platinis angeblich treu ergebener Generalsekretär bei der Uefa in Lausanne. Als Platini gesperrt wurde, tauchte Infantino plötzlich wie ein Deus ex Machina als neuer Kandidat der Europäer auf.

Infantino bestreitet vehement, etwas mit Verfahren gegen Platini zu tun haben. Aber auch in Bellinzona steht die Frage im Raum: War es ein Foul abseits der Kameras?