Bundesstrafgericht Sepp Blatter nach vier Stunden vor Gericht: «Es geht mir nicht gut, ich sehe mich nicht in der Lage, zu antworten» Ausser Spesen nicht viel gewesen beim Prozessauftakt um die strittige 2-Millionen-Zahlung an Michel Platini: Die Befragung des ehemaligen Fifa-Präsidenten Joseph Blatter (86) in Bellinzona als Beschuldigter wird auf Donnerstag verschoben.

9 Bilder 9 Bilder Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini trifft am Bundesstrafgericht in Bellinzona ein. Alessandro Crinari / AP

Er sollte am Mittwoch als Beschuldigter einvernommen werden im Strafverfahren vor Bundesstrafgericht in Bellinzona: Der ehemalige Fifa-Präsident Joseph Blatter (86). Weil die Klärung von Vorfragen und Beweisanträgen aber gut vier Stunden dauerte, kam es dann nicht dazu: Blatter sei dafür nicht mehr in der Lage, sagte sein Anwalt Lorenz Erni kurz nach 13 Uhr. Er habe Schmerzen in der Brust und Atemschwierigkeiten. Sepp Blatter sagte mit schwacher Stimme, «es geht mir nicht gut, ich sehe mich nicht in der Lage, heute noch Fragen zu beantworten».

Es geht im Verfahren um die zwei Millionen Franken, die Blatter angeblich vor mehr als zehn Jahren widerrechtlich an Platini erwirkt haben soll. Das Gericht hinkt mit der Verschiebung der Anhörung Blatter schon hinter dem Zeitplan zurück. Die Anhörung von Blatter wurde daher auf Donnerstag verschoben. Dannzumal steht auch die Befragung des Mitbeschuldigten Michel Platini an sowie die Zeugenbefragung des ehemaligen Staatsanwalts und heutigen Richters Olivier Thormann.

Das Gericht, schon in Nöten, fragte die Parteien daher an, ob die Verhandlungen am Donnerstag schon früher als geplant beginnen könnten. «Ich bin ein Frühaufsteher», sagte Sepp Blatter, auch die anderen hatten nichts einzuwenden. So beginnt die Verhandlung am Donnerstag um 8.30 statt um 9 Uhr. Und die Gerichtspräsidentin wünschte Sepp Blatter zum Schluss noch gute Besserung.

Begonnen hatte der erste Verhandlungstag so:

Als erster erschien am Mittwoch Sepp Blatter (86). Um 8 Uhr 15 fuhr er mit seiner Tochter Corinne und seinem Anwalt Lorenz Erni vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona vor, umringt und scharf beobachtet von einem Schwarm von Medienleuten aus halb Europa.

Blatter trat zum Strafprozess an, in dem es um die zwei Millionen Franken geht, die er im Jahr 2011 seinem damaligen Fifa-Vizepräsidenten Michel Platini unrechtmässig verschafft haben soll. So lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft unter Staatsanwalt Thomas Hildbrand. Blatter und Platini bestreiten jede Unrechtmässigkeit, es habe sich um eine Nachzahlung eines Honorars aus den Jahren 1998 bis 2002 gehandelt.

Ein dreiköpfiges Gericht unter der Vorsitzenden Joséphine Contu Albrizio führt die Hauptverhandlung gegen die beiden ehemaligen Fussballfunktionäre. Die Fifa tritt als Privatklägerin auf. Pünktlich um 9 Uhr eröffnet Contu die Verhandlung. In der ersten Reihe sitzt mit ernster Miene Sepp Blatter, neben ihm sein Anwalt Lorenz Erni. Schräg hinter ihm mit verschränkten Armen Michel Platini, neben sich den Genfer Anwalt Vincent Solari und den Berner Dominic Nellen.

Anwesend ist auch die Fifa unter Chef Gianni Infantino als Privatklägerin, die die beiden ehemaligen Funktionäre unbedingt verurteilt haben will. Angeführt wird die Delegation von der Genfer Anwältin Catherine Hohl-Chirazi, unterstützt vom Zürcher Gianni Rizzello, der wie Infatino in Fribourg studierte.

Umstrittener Auftritt der Fifa

Dieser Fifa-Auftritt ist allerdings umstritten: So stellt Blatter-Anwalt Lorenz Erni gleich zu Beginn des Verfahrens den Antrag, die Fifa vom Verfahren auszuschliessen. Es habe gar keinen statutenkonformen Beschluss der Fifa-Gremien gegeben, den Verband als Privatkläger zu konstituieren, so Erni. «Für mich ist klar, die Fifa ist als Privatklägerin nicht zuzulassen, deren Vertretung ist heute zu entlassen», sagt Erni.

Auch im Rahmen der Vorfragen bestritt Platini-Anwalt Dominic Nellen, dass das Gericht zuständig ist, dieses Verfahren zu führen. «Sind wir hier überhaupt im richtigen Stadion?», so Nellen. Zuständig wäre nämlich für solche Sachverhalte - es geht um Betrug oder ungetreue Geschäftsbesorgung - ein kantonales Gericht, wohl in Zürich. Es gebe keine Bundeszuständigkeit, sagte der Anwalt.

Nellen wirft auch die Frage auf, ob das Verfahren überhaupt rechtlich korrekt in Gang kam. Er thematisiert die Rolle des damaligen Staatsanwalts Olivier Thormann, die unter anderem in der Disziplinarverfügung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA gegen Bundesanwalt Lauber thematisiert wurde. Dort ist, neben den unerklärten Geheimtreffen, unter anderem auch die Frage aufgeworfen worden, ob die Siegelung der von der Bundesanwaltschaft bei der Fifa beschlagnahmten Akten rechtmässig war.

Verfahren soll verschoben werden

Nellen verlangt zudem die Verschiebung des Verfahrens. Zuerst soll das Strafverfahren der beiden ausserordentlichen Bundesanwälte gegen die Herren Michael Lauber und Gianni Infantino wegen der Geheimtreffen abgewartet werden. Es gebe hier nämlich einen offensichtlichen Zusammenhang und zahlreiche Parallelen, sagt Nellen: «Personelle, sachliche, rechtliche». So sei es Lauber selbst gewesen, der laut AB-BA-Verfügung der Fifa riet, Strafanzeige einzureichen.

Der Platini-Anwalt Nellen verlangt, die Akten des Strafverfahrens gegen Lauber und Infantino beizuziehen. Umso mehr, als jetzt auch Olivier Thormann, der das Verfahren gegen Blatter eröffnet hatte, und der ehemalige Fifa-Chefjurist Marco Villiger als Beschuldigte ins Strafverfahren um die Schweizerhof-Affäre aufgenommen würden.

Nellen wird an dieser Stelle unterbrochen von einem sichtlich enervierten Staatsanwalt Thomas Hildbrand, einem entfernten Verwandten von Sepp Blatter. Das Gericht habe gewisse Anträge bereits abgelehnt, es könne nicht sein, dass jetzt wieder darauf eingegangen werde. Die Richterin greift ein und gibt das Wort wieder Nellen. Auch dieser bestritt in der Folge wie schon Erni, dass die Fifa als Privatklägerin vereinsrechtlich überhaupt legitimiert ist.

Fifa als Privatklägerin sei legitimiert

Staatsanwalt Hildbrand beantragt, sämtliche Anträge abzuweisen. Die Fifa sei als Privatklägerin sehr wohl legitimiert. Auch die Zuständigkeit des Gerichts sei gegeben. Es wäre prozessökonomisch auch deplatziert, dass Verfahren an ein anderes Gericht zu überweisen. Keinen Einwand hatte Hildbrand gegen den Antrag der Verteidigung Platini, die ungeschwärzte Disziplinarverfügung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Lauber zu den Akten zu nehmen. In dieser Verfügung wird massiv Kritik an der Art geübt, wie unter dem Bundesanwalt Verfahren geführt wurden.

Hildbrand bestreitet auch, dass die Teilnahmerechte von Platini, der erst vier Jahre nach Blatter als Beschuldigter ins Verfahren aufgenommen wurde, verletzt worden waren.

Auch Fifa-Anwältin Catherine Hohl beantragt, sämtliche Anträge abzuweisen. Die Fifa sei sehr wohl als Privatklägerin legitimiert, die Personen, die die Vollmacht unterschrieben, seien zeichnungsberechtigt gewesen.

Wichtig ist ihr, zu betonen: Das Verfahren der ausserordentlichen Bundesanwälte gegen Lauber und Infantino habe nichts zu tun mit dem Verfahren gegen Blatter und Platini. «Es gibt keine Verbindung», sagt die Fifa-Anwältin, und bezieht sich dabei auf Aussagen des ausserordentlichen Bundesanwalts Maurer (CH Media berichtete).

Infantino hat laut Fifa nichts mit dem Blatter-Platini-Verfahren zu tun

Die Verteidigung von Platini versuche krampfhaft, eine Verbindung zwischen den beiden Verfahren zu konstruieren, unter anderem über die Person Richter und Ex-Staatsanwalt Olivier Thormann, obwohl es keine solche Verbindung gebe, so die Fifa-Anwältin. Alles sei «grosser Nebel der Verteidigung». Sie spricht sogar von «Verschwörungstheorien».

Es zeigt sich einmal mehr: Für die Fifa ist es absolut zentral, zu betonen, dass Infantino nichts mit dem Blatter-Platini-Verfahren zu hat. Der Schutz von Präsident Infantino hat für sie offensichtlich höchste Priorität.

Was die angeblich fehlende Zuständigkeit der Bundesjustiz betreffe, sei auffallend: Platini habe die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft nie bestritten. Platini habe Staatsanwalt Hildbrand sogar dafür gedankt, dass er aussagen durfte, zitierte Hohl mit etwas höhnischem Unterton. «Er fand die Bundesanwaltschaft grossartig, bis diese entschied, Anklage gegen ihn zu erheben.» Platini schaut der Fifa-Anwältin während diesen Ausführungen mit etwas gelangweilter Miene und weit zurückgelehnt in seinem Drehstuhl zu. Auch Sepp Blatter vor ihm, aufrecht im Stuhl sitzend und konzentriert lauschend, wirkt etwas ratlos, während sich die Fifa-Anwältin tapfer durch ihren fremdsprachigen Vortrag kämpft.

Blatter-Anwalt Erni kontert heftig: «Zum Glück sind wir nicht an einer Anwaltsprüfung, sonst wüsste ich nicht, ob die Vertreterin der Privatklägerin diese bestanden hätte.» Er habe nichts Vernünftiges gehört in Bezug auf seinen Antrag, auch vom Staatsanwalt nicht, die Fifa als Privatklägerin auszuschliessen.

Platini-Verteidiger Nellen greift die Taktik der Fifa an, die immer wieder auf die ausserordentlichen Bundesanwälte verwies bei ihrer Behauptung, die Schweizerzhof-Affäre habe nichts zu tun mit dem Blatter-Platini-Verfahren. Es sei nicht an den ausserordentlichen Bundesanwälten, diese Frage zu beantworten, so Nellen. Er kritisiert deren Haltung: Sie seien zunächst bereit gewesen, die Akten zur Schweizerhof-Affäre zur Verfügung zu stellen, hätten das aber dann plötzlich abgelehnt.

Das Gericht zieht sich gegen Mittag zur Beratung der Anträge zurück. Eine gute Stunde später lehnt es die Anträge der Verteidigungen von Blatter und Platini allesamt ab: Es erklärt sich für zuständig und lehnt es auch ab, das Verfahren zu sistieren, bis die Akten der Schweizerhof-Affäre vorliegen. Es liege kein Verfahrenshindernis vor, so Richterin Contu. Das andere Verfahren betreffe weder die gleichen Parteien noch den gleichen Sachverhalt. Auch den Antrag von Blatter-Verteidiger Erni, die Fifa als Privatklägerin nicht zuzulassen und aus dem Saal zu weisen, lehnt das Gericht ab. Es liege seitens der Fifa kein formaler Fehler vor, so das Gericht.

Auch der Antrag der Fifa, auf Französisch plädieren zu dürfen, wird abgelehnt. Nun muss Fifa-Anwältin Hohl-Chirazi ihren Parteivortrag nächste Woche auf Deutsch abhalten.

Damit ist nach gut vier Stunden die Bahn endlich frei, Blatter als Beschuldigten befragt. Weil Blatter allerdings wegen seiner Gesundheit pro Tag nicht mehr als etwa viereinhalb Stunden verhandlungsfähig ist, dürfte diese Befragung nicht sehr lange dauern. Und tatsächlich erklärt sein Verteidiger Erni, sein Mandat sei nicht mehr verhandlungsfähig: Blatter verspüre Schmerzen auf der Brust und habe Atemschwierigkeiten.

Fifa-Anwältin muss auf Deutsch plädieren

Grosses Thema in Bellinzona sind die Sprachen. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Das ist insbesondere ein Problem für Platini, der kein Deutsch versteht. Zwar wird die Verhandlung entgegen einer ersten Übungsanlage nun doch integral simultan übersetzt, aber offenbar geschieht dies lückenhaft. Französische Medienleute sagen, ihnen fehlten Teile der Debatten. Ein Problem ist die Sprache auch für die Fifa: Die Anwältin Hohl-Chirazi der Fifa, die mit den Tücken der deutschen Sprache kämpft, wollte ihr Plädoyer auf Französisch führen, was aber vom Gericht abgelehnt wurde.

Hohl erneute den Antrag, ihr Plädoyer auf Französisch halten zu dürfen, sie würde es aber zuvor auf Deutsch dem Gericht vorzulegen. Die Richterin fragte die Parteien, ob sie Einwände hätten. Blatter-Anwalt Erni sagte, das sei ihm egal, denn aus seiner Sicht gehöre die Fifa ohnehin nicht als Privatklägerin an dieses Verfahren. Platini-Anwalt Nellen äusserte sich gegen den Sprachwechsel: Sein Mandant Platini wolle die Fifa-Anwältin auf Deutsch hören, gab er an. Weil Platini nicht nachgab, muss die Genferin nächste Woche auf Deutsch plädieren.

Eine über zehn Jahre alte Geschichte kommt vor Gericht

Verhandelt wird in Bellinzona eine alte Geschichte, datiert aus dem Jahr 2011, mit Wurzeln im Jahr 1998, unter Ermittlung der Bundesanwaltschaft seit geschlagenen sechseinhalb Jahren, und jetzt wird sie endlich gerichtlich überprüft: Die von der Bundesanwaltschaft als Betrug verstandene Zahlung von 2 Millionen, die die Fifa 2011 auf Anweisung von Präsident Sepp Blatter an seinen Vize und früheren Berater Michel Platini zahlte. Die Verhandlung ist auf drei Wochen angesetzt, das Urteil soll im Juli eröffnet werden.