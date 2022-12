Bundesratswahl Nur noch drei Deutschschweizer in der Regierung – warum das für Alain Berset zum Problem werden könnte Der Kanton Jura feiert: Erstmals erhält der jüngste Kanton eine Bundesrätin. Die Deutschschweizer geraten dadurch in Unterzahl – eine historische Ausnahme.

Die Freude ist gross: Jurassierinnen und Jurassier feiern die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider auf dem Bundesplatz. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Jurassische Flaggen wehen auf dem Bundesplatz, und drinnen im Bundeshaus sagt Marcel Winistörfer, separatistischer Stadtpräsident von Moutier: «Dieser Tag wird in die Geschichte des Juras eingehen. Jetzt zeigt sich definitiv, dass der jüngste Kanton ein Teil unseres Landes ist.»

44 Jahre nach der Gründung erhält der jüngste Kanton der Schweiz erstmals eine Bundesrätin. «Wir sind jetzt dabei», sagt Elisabeth Baume-Schneider nach der Wahl.

Die Wahl ist historisch, nicht nur für den Kanton Jura. Das Parlament durchbricht eine lange Tradition: Ab Januar sitzen nur noch drei Deutschschweizer in der Regierung. Die lateinische Schweiz bildet mit drei Romands und einem Tessiner die Mehrheit – und ist damit, gemessen an der Bevölkerung, deutlich übervertreten.

Erst einmal in der Geschichte gab es eine lateinische Mehrheit im Bundesrat: Von 1917 bis 1919 führten zwei Romands, ein Tessiner, ein Rätoromane sowie drei Deutschschweizer die Geschicke des Landes. Nun kommt es zum zweiten Mal zur historischen Anomalie.

Zu reden gibt unter der Bundeshauskuppel zudem, dass nun zwei der drei Deutschschweizer Bundesräte aus dem westlichen Teil des Landes stammen: Viola Amherd aus dem Wallis, Albert Rösti aus dem Kanton Bern. Die St.Gallerin Karin Keller-Sutter ist die einzige Vertreterin des ganzen Landesteils östlich des Kantons Berns. Der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht sagt es so: «Jetzt schlägt im Bundesrat nur noch ein Herz östlich der Reuss.»

Die grosse Frage: Wie lange bleibt Alain Berset?

Ist das ein Problem? Die Meinungen dazu sind geteilt. Die SP hatte den Westschweizerinnen von Beginn weg die Tür geöffnet: Die Frage der Regionen sei zweitrangig, sagte sie. Wichtiger sei die Geschlechterfrage.

Bedenken äusserte insbesondere die FDP. Sie störte sich daran, dass über diverse Kriterien diskutiert wurde – das Geschlecht der Kandidierenden, ihr Alter, ob sie Kinder haben – jedoch nicht über jenes, das in der Verfassung verankert ist: die Sprachen und Regionen. Einige FDP-Vertreter liebäugelten damit, Baume-Schneider gar nicht erst anzuhören. Schliesslich erklärte die Fraktion aber beide SP-Kandidatinnen für wählbar.

FDP-Präsident Thierry Burkart sagt: «Wir haben darauf hingewiesen, dass gemäss Verfassung die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten werden sollen.» Das sei keine starre Vorgabe, deshalb sei ein vorübergehendes Ungleichgewicht möglich. «Die SP spricht von einer Übergangszeit. Das akzeptieren wir».

Bleibt die Frage, wie lange diese Übergangszeit dauern darf. Dazu will sich Burkart nicht konkret äussern. Er fügt aber an: «Da Bundesrat Berset bereits in sein 12. Amtsjahr geht, gehe ich davon aus, dass diese Übergangszeit nicht ewig dauern wird.»

In den Fokus gerät also Berset, der den zweiten SP-Sitz innehat. Nach Ansicht von gewissen Parlamentariern wächst der Druck auf ihn, nach seinem Präsidialjahr per Ende 2023 den Hut zu nehmen – insbesondere, falls er nun das Departement nicht wechselt. Allerdings sind die Mittel des Parlaments zur Einflussnahme beschränkt, und vor Abwahlen schreckte es zuletzt zurück.