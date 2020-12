Neue Virusvariante: Bundesrat verhängt rückwirkende Quarantäne bei Eingereisten

(rwa) Zudem gilt ab sofort ein grundsätzliches Einreiseverbot für alle Ausländerinnen und Ausländer, die aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz einreisen wollen. Das hat der Bundesrat am Montag entschieden. Damit sind insbesondere touristische Reisen aus diesen Ländern ausgeschlossen, wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) heisst.

Der Bundesrat hat zudem in der entsprechenden Covid-Verordnung das Flugverkehrsverbot zwischen der Schweiz und Grossbritannien sowie Südafrika verankert. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hatte am Sonntag die Flugverkehrsverbindungen zwischen der Schweiz und diesen zwei Ländern ab Mitternacht eingestellt.

Ausnahmeregelung für Heimreisen und Einreisen von Schweizern

Für in Grossbritannien oder Südafrika wohnhafte Personen, die sich derzeit in der Schweiz befinden, wird eine Ausnahmeregelung des Flugverbots für die Heimreise geprüft. Dasselbe gilt für in der Schweiz wohnhafte Personen, die sich derzeit in den beiden Ländern befinden. Dabei ist nach Ansicht des Bundesrates jedoch zwingend sicherzustellen, dass Ansteckungen im Rahmen dieser Rückreisen verhindert werden können.

Die Variante des Coronavirus breitet sich derzeit rasant im Südosten Grossbritanniens aus. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschafter ist sie um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Wie weit sich die Variante ausserhalb von Grossbritannien und Südafrika schon verbreitet hat, ist laut BAG weiter unklar. In der Schweiz wurde bisher keine Mutation nachgewiesen.