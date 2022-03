Europapolitik Bundesrat prüft Freihandel als Rückfalloption Bundesrat, Parlament, Wirtschaft und Gewerkschaften fragen sich: Wie weiter im Verhältnis mit der Europäischen Union? Der Bundesrat soll nun einen Bericht bestellt haben, in dem sämtliche Vor- und Nachteile eines Freihandelsabkommens mit der EU dargelegt werden sollen.

Guy Parmelin, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter. Keystone

Zwar sind vor zehn Tagen gleich drei Mitglieder des Bundesrats vor die Medien getreten, um darzulegen, wie es in der Europapolitik weitergeht. Doch einen Entscheid, der in der Sitzung auch gefällt worden war, erwähnten Bundespräsident Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin mit keinem Wort: Dass der Bundesrat einen Bericht bestellt hat, in dem sämtliche Vor- und Nachteile eines Freihandelsabkommens mit der EU dargelegt werden sollen. Das bestätigen drei Quellen. Es handle sich um die Aufdatierung eines Berichts von 2015. Dieser war zum Schluss gekommen, dass der Freihandel gegenüber dem heutigen System mit den bilateralen Marktzugangsabkommen einen klaren Rückschritt darstellen würde.

Keller-Sutter brachte Forderung per Mitbericht ein

Bestellt hatte den Bericht die damalige Ständerätin Keller-Sutter. Auch die nun angeordnete Aufdatierung geht auf die Justizministerin zurück. Sie habe diese per Mitbericht gefordert, sagen gut informierte Quellen. Eine wichtige Frage sei, ob sich die EU-Freihandelspolitik mit dem Abkommen mit Kanada (Ceta) so weiterentwickelt habe, dass sie nun für die Schweiz eine Option darstellen könnte – oder genauer: eine «Rückfalloption», wie eine involvierte Person sagt. Falls Brüssel auf die Anliegen der Schweiz bei der Weiterentwicklung der Bilateralen nicht oder nur ungenügend eingehen sollte, müsse Bern wissen, welche Varianten überhaupt in Frage kämen. Der bilaterale Weg stehe aber eindeutig im Vordergrund. (sbü.)