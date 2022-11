Bundesrat «Nicht der richtige Lebensabschnitt»: Edith Graf-Litscher nimmt sich aus dem Rennen um die Sommaruga-Nachfolge Sie überlege sich eine Kandidatur für den Bundesrat, hatte Edith Graf-Litscher vergangene Woche erklärt. Nun gib sie gegenüber CH Media bekannt: Sie tritt nicht an. Im Interview erklärt die Thurgauer SP-Nationalrätin, weshalb sie verzichtet.

Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher will sich künftig ausserhalb der Politik engagieren. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Kandidieren Sie für die Nachfolge von Frau Sommaruga?

Edith Graf-Litscher: Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, nicht zu kandidieren. Nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga habe ich sehr viele Anfragen aus der Deutschschweiz erhalten. Dritte haben meinen Namen als mögliche Kandidatin ins Spiel gebracht. Diese Wertschätzung meiner Arbeit freut mich sehr. Das Amt als Bundesrätin hätte mich auch gereizt.

Weshalb haben Sie sich gegen eine Kandidatur entschieden?

Einerseits ist es für mich jetzt nicht der richtige Lebensabschnitt. Ich bin seit zwanzig Jahren in der Politik – als Gemeinderätin, Kantons- und heute Nationalrätin. Das war eine sehr spannende und intensive Zeit. In Zukunft wünsche ich mir, auch mal am Abend ins Theater oder ins Kino gehen zu können. Andererseits habe ich gemerkt, dass ich mich künftig ausserhalb der Politik vertieft mit Dossiers im öffentlichen Verkehr, Medien, IT oder im Gesundheitswesen beschäftigen möchte, in denen ich mein Fachwissen und meine Erfahrung einbringen kann.

Mit Eva Herzog und Evi Allemann treten zwei Frauen mit Regierungserfahrung an. Das können Sie nicht vorweisen. Inwiefern hatte das Einfluss auf Ihren Entscheid?

Die SP hat mit Evi Allemann und Eva Herzog nun zwei Topkandidatinnen mit Exekutiverfahrung. Das freut mich sehr. Ihnen wünsche ich viel Erfolg.

Der Thurgau ist seit Jahrzehnten nicht mehr vertreten im Bundesrat. Hat das in Ihren Überlegungen und Gesprächen eine Rolle gespielt?

Ja, seit 88 Jahren! Das war Teil meiner Überlegungen. Ich bin mit Leib und Seele Ostschweizerin und hätte den Kanton Thurgau sehr gern im Bundesrat vertreten.

Bisher gibt es keine gewerkschaftsnahe Kandidatur. Bedauern Sie als Gewerkschaftssekretärin das?

Auch Simonetta Sommaruga arbeitete nicht in einer Gewerkschaft. Trotzdem hatten die Anliegen der Arbeitnehmenden immer einen hohen Stellenwert in ihren Entscheiden. Ich bin überzeugt, dass auch für Eva Herzog und Evi Allemann der Kaufkrafterhalt und die soziale Sicherheit einen hohen Stellenwert haben.

Bisher hat die SP nur zwei Kandidatinnen. Bei einem Ticket mit zwei Frauen, wie es die SP-Spitze wünscht, hätte die Fraktion gar keine Auswahl. Stört Sie das nicht?

Die Anmeldefrist läuft bis am 21. November, es kann also noch Kandidatinnen geben. Die SP hat eine sehr gute Personaldecke, wie sich mit den beiden Topkandidatinnen jetzt auch zeigt.

Sind Sie für ein reines Frauenticket, wie es die SP-Spitze vorschlägt?

Als Mitglied der Gleichstellungspartei SP ist es für mich eine logische Konsequenz, dass die SP weiterhin mit einem Mann und einer Frau im Bundesrat vertreten ist.