Bundesrat in der Krise Noch eine Journalistin für Cassis – will er so sein schlechtes Image aufpolieren? Der Bundesrat als Gesamtgremium hat gerade massive Probleme mit der Einschätzung und Bewältigung der internationalen Lage, wie die verunglückte Kommunikation und die verspätete Übernahme der EU-Sanktionen nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine zeigten. Nicht alle verstehen, warum Aussenminister Ignazio Cassis gerade jetzt seine Inland-Kommunikation ausbaut.

Der Bundesrat, ein Fall für eine Mediation? Peter Klaunzer / KEYSTONE

Während sich Politiker im Bundeshaus über den Auftritt der Schweiz in aussenpolitischen Geschäften wie dem Ukraine-Krieg oder den EU-Verhandlungen besorgt zeigen, baut der massgeblich für diese Belange zuständige Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) seine Kommunikation im Inland aus.

Er stellt, wie Westschweizer Zeitungen als erste berichteten, mit der Journalistin Sandra Jean eine «Verbindungsbeauftragte» für die Romandie ein. Jean ist in der Westschweizer Medienszene eine bekannte Frau: Sie arbeitete einst für das Radio RTS, leitete später etwa die Redaktion des «Walliser Nouvelliste», bis letztes Jahr war sie Chefredaktorin der Westschweizer Ausgabe des Newsportals «Watson».

Sandra Jean. zvg

Auch in anderen Stäben gibt es ehemalige Journalisten

Wie Valentin Clivaz, Vizechef Medien im Aussendepartement (EDA), festhält, läuft das Mandat der Journalistin bis Ende Jahr. Sie wirke in einem 70-Prozent-Pensum als externe Beraterin für die Romandie. In anderen Departementen staunt man über die Personalie, zumal das EDA unter Chef Cassis viele (ehemalige) Medienleute anstellte.

Anna Fazioli, Journalistin beim «Corriere del Ticino», etwa wurde Tessin-Beauftragte, der ehemalige SRF-Mann Michael Steiner ist Medienchef, vor einem Jahr wurde der einstige SRF-USA-Korrespondent Peter Düggeli zum Chef Kommunikation des EDA ernannt. Die politische Konkurrenz vermutet, dass das EDA auf diese Weise auf eine «gute Presse» hinwirken wolle.

Das habe damit nichts zu tun, hält Cassis-Sprecher Valentin Clivaz dagegen. Die gesuchten Profile passten ganz einfach häufig auf Personen mit Erfahrungen und Netzwerken in der Medienwelt. Das sei bei anderen Departementen im Übrigen nicht anders. Tatsächlich gibt es auch in den Stäben von anderen Bundesräten eine Vielzahl ehemaliger Journalisten. So verantworten etwa bei Karin Keller-Sutter, Guy Parmelin und Ueli Maurer einstige SRF-Journalisten die Kommunikation.

Bundespräsident Ignazio Cassis. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Cassis will die Verbindung zur Romandie stärken

Die nach Beginn des Präsidialjahrs erfolgte Rekrutierung von Sandra Jean erklärt das EDA damit, dass eine Zunahme der Verpflichtungen des Bundespräsidenten, insbesondere auch Repräsentationen bei Anlässen, in der Romandie festgestellt worden sei. Darum habe man das «ideale Profil» zur Ausfüllung dieser Querschnittsfunktion gesucht.

Hintergrund ist laut Clivaz, dass dem Bundespräsidenten die Vielfalt der Schweiz sehr wichtig sei. «Er glaubt, dass es in diesem Präsidialjahr sehr wichtig ist, im Austausch mit allen Landesteilen zu sein. Darum wünschte Ignazio Cassis, die Verbindung zur Romandie zu stärken.» Die Journalistin solle jetzt seine Equipe in Sachen Kommunikation, politischer Beratung und Betreuung der Anspruchsgruppe unterstützen. Cassis bleibt somit seinem Motto treu, das lautet: Aussenpolitik ist Innenpolitik.

Gesamtbundesrat: Ein Fall für eine Mediation?

Derweil machen sich Politikerinnen und Politiker zunehmend Sorgen über das Funktionieren des Gesamtbundesrats als Gremium, dem es aus ihrer Sicht an Führung und Geschlossenheit mangelt. Verletzungen des Kollegialitätsprinzips und Sololäufe diverser Mitglieder sind an der Tagesordnung und werden vom Gremium nicht mehr sanktioniert. Parlamentarier führen als Beispiele den Auftritt von Ueli Maurer im Leibchen der «Freiheitstrychler» an oder den Umstand, dass sich Justizministerin Karin Keller-Sutter vor dem entsprechenden Bundesratsentscheid für Sanktionen gegen Russland aussprach.

Unter Präsident Ignazio Cassis hat sich das Führungsproblem im Bundesrat laut Beobachtern noch verschärft, die strukturierte und zielgerichtete Leitung von Sitzungen gilt nicht als seine Stärke. Einzelne Parlamentsmitglieder gehen so weit, dass sie sagen, der Bundesrat sei ein Fall für eine Mediation.