Indiskretionen Es war einmal das Amtsgeheimnis – wie Cassis' «Neutralitätsbericht» durch die Medien geisterte In Bundesbern haben Amtsgeheimnisverletzungen gerade wieder Hochkonjunktur – aber zuletzt zogen die Justiz und Politik die Schrauben an. Was passiert, wenn Bundesbern Gesetze bricht.

Das Kreuz mit der Neutralität: Ein «geleakter» Bericht von Aussenminister Ignazio Cassis geisterte durchs Land, bevor der Gesamtbundesrat ihn versenkte. Peter Klaunzer/Keystone

Es war eine präsidiale Bruchlandung. Der Gesamtbundesrat wollte am Mittwoch letzter Woche nichts vom «Neutralitätsbericht» von Aussenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) wissen.

Bevor er dem Bundesrat erschien, war der Bericht zwei Monate lang durch die Schweizer Medienlandschaft gegeistert; Cassis wurde als Schöpfer der «kooperativen Neutralität» gefeiert. Mal tauchte der Bericht da auf, mal dort. Den Anfang machte Mitte Juli die «Sonntags-Zeitung», die über «den noch unveröffentlichten» Bericht schrieb, den der Bundesrat bei Cassis bestellt habe und der dem Blatt vorliege. Es folgten etwa swissinfo.ch oder Mitte August der «Sonntags-Blick», die sich rühmen konnten, im Besitz des «noch unveröffentlichten» Berichts zu sein.

Manche Beobachter staunten und ärgerten sich über Vorgang. Etwa der Basler Strafrechtsexperte Markus Mohler, der sagt: «Texte beziehungsweise ihre Inhalte wie der Neutralitätsbericht unterliegen dem Amtsgeheimnis, bis der Bundesrat den Bericht als Ganzes zur Veröffentlichung freigibt.» Was aber bis heute nicht geschah.

Bis zu drei Jahre Haft für Amtsgeheimnisverletzung

Beim Amtsgeheimnis handelt es sich laut Bundesgericht um Tatsachen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und zugänglich sind, die der «Geheimnisherr» geheim halten will und an deren Geheimhaltung er ein berechtigtes Interesse hat. Artikel 320 des Strafgesetzbuchs besagt: «Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Amtsgeheimnisverletzung ist ein Offizialdelikt; Strafverfolgungsbehörden müssten also von sich aus aktiv werden – zweifellos auch im Fall des Neutralitätsberichts. In der Praxis geschieht das aber nicht, und ermittelt wird nur, wenn es eine Strafanzeige gibt. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter.

Amtsgeheimnisverletzung? Bundesverwaltung eiert herum

Wie ist das im Fall des Neutralitätsberichts? Die Bundeskanzlei nimmt auf Anfrage nur gewunden Stellung. «Für Fragen dazu, ob gewisse Dokumente dem Amtsgeheimnis unterliegen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, die mutmasslich als Geheimnisherr fungiert.» Also offenbar ans EDA, obwohl Experten wie Mohler sagen, «Geheimnisherr» sei der Gesamtbundesrat.

Das EDA weicht der Frage ebenfalls aus. Es schreibt: «Der Neutralitätsbericht des EDA in Erfüllung des Postulats der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates (22.3385 Klarheit und Orientierung in der Neutralitätspolitik) wurde Anfang Sommer durch das EDA in eine normale Ämterkonsultation geschickt. Wie bei Postulaten üblich, war der Bericht nicht als geheim oder vertraulich klassifiziert.»

Was allerdings nichts darüber aussagt, ob ein Amtsgeheimnis vorliegt. Mohler verweist auf das Öffentlichkeitsgesetz, das den Zugang zu amtlichen Dokumenten verweigere, sofern «die freie Meinungs- und Willensbildung» von Behörden wie dem Bundesrat wesentlich beeinträchtigt werde. «Demnach können Behördenangehörige nicht einfach von sich aus Informationen ‹leaken›», sagt er. «Es geht nicht an, dass Mitglieder des Bundesrats aus den Medien erfahren, was ein Departement später dem Gesamtbundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten beabsichtigt.»

Mohler: Bundesrat hat ein Geheimhaltungsinteresse

Der Bundesrat habe «kein Interesse, dass Teile eines von ihm in Auftrag gegebenen, erwarteten und zu genehmigenden Berichtsentwurfs, der vor der Beschlussfassung ja noch ins Mitberichtsverfahren geschickt wird, publiziert werden», sagt Mohler. «Also hat er ein Geheimhaltungsinteresse.» Sonst könnten ja «zum Beispiel auch Dritte, gar andere Staaten, hinter den Kulissen auf die Gestaltung der Schweizer Neutralität Einfluss zu nehmen versuchen». Solche Amtsgeheimnisverletzungen seien allerdings verbreitet, sagt Mohler, ehemaliger Basler Staatsanwalt und Polizeikommandant. Medienleute würden so «angefüttert», was die objektive Berichterstattung, die Hauptaufgabe der Medien auch in der Kontrollfunktion hinsichtlich behördlicher Tätigkeiten, erheblich beeinträchtigt. Auch ein aktiver Ermittler ärgert sich im Gespräch darüber, dass sich «gewisse Kreise» mit Indiskretionen eine gute Presse erkauften. Er spricht von einem «Basar», dieser Missachtung von Vorschriften in Bundesbern müsse ein Riegel geschoben werden, sagt er.

Zunehmende Strafanzeigen

Handkehrum gibt es auch Amtsgeheimnisverletzungen, durch die auf tatsächliche Probleme oder Missstände hingewiesen wird, die anders nicht öffentlich würden.

Gerade wieder laufen zahlreiche Untersuchungen: Die Bundesanwaltschaft ist am Werk, verschiedene ausserordentliche Staatsanwälte des Bundes ebenfalls. «Es wurde in der jüngsten Vergangenheit ein zunehmender Trend von entsprechenden Anzeigen festgestellt», hält die Bundesanwaltschaft (BA) auf Anfrage fest, kann die Zahl der laufenden Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung aber nicht nennen.

Bundesstrafrichter reichen Anzeige ein

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona reichte kürzlich eine Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung ein. Auslöser war ein Artikel von CH Media über eine Retraite des Gerichts in Andermatt und einen internen Zwischenfall. Ein ausserordentlicher Staatsanwalt ist am Werk.

Ein Verfahren richtete sich gegen SVP-Nationalrat Roger Köppel, weil er in seinem Podcast aus einem vertraulichen Papier der Aussenpolitischen Kommission (APK) vorgelesen hatte. Die APK zeigte Köppel an. Weil die zuständige Nationalratskommission Köppels Immunität nicht aufhob, konnte die BA aber kein Verfahren eröffnen. Am Montag hat aber das Büro des Nationalrats entschieden, gegen Köppel wegen Amtsgeheimnisverletzung ein Disziplinarverfahren zu eröffnen.

Auch die Justiz zieht die Schraube an. Am härtesten, mit Zwangsmassnahmen wie Hausdurchsuchungen und Haft, geht Peter Marti ans Werk, ehemaliger Zürcher Oberrichter und ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes. Er ermittelt gegen mindestens drei hohe Bedienstete der Bundesverwaltung: den ehemaligen Kommunikationschef von Bundesrat Alain Berset, Peter Lauener, sowie die beiden Cassis-Spitzenleute Markus Seiler, Generalsekretär, und Michael Steiner, Medienchef. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Eingesetzt wurde Marti von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA.

2006 stoppte die Regierung den SVP-Justizminister

Die Sanktionen sind manchmal auch politischer Natur. Was den von wem auch immer «geleakten» Neutralitätsbericht betrifft, war der Gesamtbundesrat sichtlich verärgert über die vorzeitige Veröffentlichung. Diese war, wie sich ein Beobachter in der Verwaltung ausdrückt, «sicher nicht der Königsweg».

Das war es auch 2006 nicht, als der damalige Justizminister Christoph Blocher (SVP) zwei Gesetzesentwürfe im Stadium der Ämterkonsultation ins Internet stellte – angeblich, um Transparenz zu schaffen und Indiskretionen zu verhindern. Der Gesamtbundesrat unter Präsident Moritz Leuenberger band Blocher zurück. «Mit einer vorzeitigen Publikation nicht bereinigter Dokumente, wie das in Ämterkonsultationen der Fall ist, würde die Tendenz verstärkt, öffentlichen Druck auf die Regierung auszuüben», so die Regierung damals in einer Mitteilung. Und: «Bei der Ämterkonsultation handelt es sich um ein verwaltungsinternes Verfahren, das der Koordination des Fachverstandes dient, nicht aber den Einbezug der Öffentlichkeit bezweckt.»