Bundesrat Der Kreis der Favoritinnen zieht sich zusammen – kommt es zum Duell zwischen Allemann und Herzog? Sie wollen Bundesrätin werden: Innert weniger als 24 Stunden haben Evi Allemann und Eva Herzog ihre Kandidaturen angekündigt. Auch wenn Herzog keinen glanzvollen Auftritt hinlegte, gilt die Baslerin als Favoritin. Wer könnte ihr noch gefährlich werden?

Evi Allemann und Eva Herzog haben beide ihre Kandidatur angekündigt. Bilder: Peter Klaunzer / Keystone

Grosse Bühnen mag sie nicht, und diese Bühne war ziemlich gross. Der Konferenzsaal im Hotel Bern war bis auf den letzten Stuhl besetzt, als Eva Herzog am Donnerstagmorgen ihre Kandidatur für den Bundesrat verkündete. Kein Wunder: Schon am Tag von Simonetta Sommarugas Rücktritt geisterte der Name der Basler Ständerätin durch das Bundeshaus und die gegenüberliegenden Redaktionsstuben; mit jeder (halb-)prominenten Absage stiegen ihre Chancen. Entsprechend war ihr Auftritt mit Spannung erwartet worden.

Eva Herzog kündigt ihre Kandidatur an. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Er war: authentisch. Spielte Herzog Fussball, sie wäre wohl am ehesten im gegnerischen Strafraum anzutreffen. Mehrfach erinnerte sie daran, dass sich eine Medienschelte eigentlich nicht zieme, um es dann eben doch zu tun. Die Parteileitung nannte sie «pushy», weil sie offensiv ein reines Frauenticket eingefordert hatte und ihr Mitbewerber aus der Fraktion, Daniel Jositsch, erhielt einen sanften Tritt ans Schienbein, weil er ihr Alter thematisiert hatte. Typisch Herzog.

Fragen auszuweichen, ist ihre Sache nicht. Auf Floskeln verzichtete sie gänzlich. «Ich bin wahnsinnig motiviert», unterstrich sie ihre Ambitionen. Es reize sie, Probleme zu lösen und nicht zuletzt ihr Rucksack als langjährige Regierungsrätin befähige sie dazu. Das zeugt von Selbstbewusstsein genauso wie der Entscheid, zu einer Pressekonferenz einzuladen. Sie hob sie auch ab von ihrer Konkurrentin Evi Allemann, die ihre Kandidatur in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen angekündigt hatte. Mehr denn je stellt sich die Frage: Wer soll Herzog noch ausstechen?

Evi Allemann hat als erste SP-Frau ihre Kandidatur für Sommarugas Nachfolge bekanntgegeben. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Neben Herzog und Allemann hat bisher einzig Ständerat Daniel Jositsch eine Kandidatur angekündigt. Das würde gerade ausreichen, um das von der SP-Spitze gewünschte 2er-Frauenticket zu bestücken. Offen bliebe einzig, ob die Fraktion auf einen Dreier-Vorschlag setzen und neben den beiden Frauen auch Jositsch aufs Ticket hieven würde.

Steigt Baume-Schneider ins Rennen?

Doch potenziellen Anwärterinnen bleibt noch Zeit: Die parteiinterne Frist für die Einreichung von Kandidaturen läuft bis am 21. November.

Elisabeth Baume-Schneider überlegt sich eine Kandidatur. Bild: Anthony Anex / Keystone

Als mögliche Kandidatin wird die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider gehandelt. Die 58-Jährige war wie Herzog früher Regierungsrätin, bevor sie 2019 in den Ständerat gewählt wurde. Gegen sie spricht, dass bereits drei Vertreter der lateinischen Schweiz im Bundesrat sind. Andererseits spricht die Jurassierin auch Schweizerdeutsch – und stammt aus einem Kanton, der noch nie einen Bundesrat stellte. Ob sie ihren Hut in den Ring wirft, will sie bis Ende Woche bekanntgeben.

Ebenfalls eine Kandidatur überlegt sich die Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Und quasi en passant – in einem kurzen Nebensatz – brachte die linke Wochenzeitung WOZ am Donnerstag Nationalrätin Jaqueline Badran ins Spiel: Die Zürcher Wirtschaftspolitikerin «schweigt noch», schrieb die Zeitung. Badran reagierte nicht auf eine Anfrage.

Die Suche nach den linken Frauen

Auffällig: Pointiert linke, gewerkschaftsnahe Kandidatinnen fehlen bisher. Allemann und Jositsch gehörten 2016 sogar zu den Mitbegründern der Reformplattform, in der sich der rechte Parteiflügel gruppierte. Kandidatinnen vom linken Flügel dürften es im bürgerlich dominierten Parlament zwar schwerer haben, gewählt zu werden. Gleichzeitig sind die Bundesratswahlen für die Parteien jeweils auch eine Gelegenheit, ihre Breite zu demonstrieren.

Eine stattliche Reihe von Politikerinnen hat indes bereits abgesagt, unter anderen die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen, die Zürcher Nationalrätin Min Li Marti, die frühere Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer oder auch die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz.