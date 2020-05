Bundesrat Alain Berset: «Wir können die Leute doch nicht für dumm halten»

Gesundheitsminister und Bundesrat Alain Berset war am Donnerstagabend zu Gast in der Sendung «TalkTäglich», die auf den Regionalsendern von CH Media ausgestrahlt worden ist. Gegenüber Moderator Oliver Steffen nahm er Stellung zum Kurs der Landesregierung.

Die Meinungen in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung gehen auseinander. Während die einen nach den in Aussicht gestellten Lockerungen der Pandemie-Massnahmen aufatmen, befürchten andere eine zweite Welle von Infektionen mit dem Coronavirus und kritisieren das Vorgehen des Bundesrats.

«Riskiert die Landesregierung bewusst eine zweite Welle an Corona-Infektionen und glaubt sie wirklich an die Disziplin der Bevölkerung?», stellte Steffen gleich zu Beginn der Sendung die Fragen in den Raum. Und stellte aufgrund der geplanten Massnahmen-Lockerungen in Gastronomie, Detailhandel und Kultur die These auf: «Ist der Bundesrat eingeknickt unter dem Druck der Wirtschaft?»

Alain Berset betonte mehrmals, der Bundesrat habe in Zusammenarbeit mit Experten stets versucht, aufgrund der aktuellen Informationslage, einen optimalen Weg zu finden, die Schweiz vor dem Coronavirus und den damit zusammenhängenden Auswirkungen zu schützen. «Und ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen.»

Mit den geplanten Lockerungen und den entsprechenden Regeln wolle der Bundesrat verhindern, dass in der Schweiz passiert, was in anderen Ländern passiert ist: Dass nach Lockerungen die Massnahmen wieder verschärft werden müssen.