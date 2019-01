In den vorhandenen Bauzonenreserven hat es gemäss Bund noch Platz für bis zu 1,7 Millionen Menschen. Reicht das nicht? Oder anders gefragt: Wie viele Menschen verträgt es in der Schweiz?

Das entscheiden wir nicht, indem wir die Bauzonenfläche festlegen. Und darüber stimmen wir auch nicht ab. Am 10. Februar stimmen wir darüber ab, ob die Fläche der Bauzonen in der ganzen Schweiz für immer so bleiben soll wie heute. Für den Bundesrat hat die Initiative mit ihrem starren Bauzonenstopp einen Konstruktionsfehler. Am Schluss wird das Bauen dorthin verlagert, wo man es eigentlich nicht mehr will: In abgelegene Gebiete, in denen es noch Bauzonen gibt. Unter Umständen schwächt die Initiative deshalb den Landschaftsschutz noch. Sie hat zwar gute Absichten, aber sie ist ein klassisches Eigengoal.

Sie leiten seit Anfang Jahr das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Das ist auch eine Rückkehr zu Ihren sachpolitischen Wurzeln, vor allem im Bereich Umwelt und Energie. Haben Sie sich gut eingelebt?

Ich treffe jetzt natürlich auf viele Themen, mit denen ich mich früher befasst habe, aber es ist nicht so, dass ich acht Jahre weg war. Im Bundesrat habe ich bei diesen Dossiers mitdiskutiert und mitentschieden. Das Spannende am Uvek ist, dass es um Dinge geht, welche die Schweiz zusammenhalten.