Falsch zusammengesetzte Spruchkörper – die Mühe der Gerichte mit sich selbst Die Gerichte des Bundes machen bei der Zusammensetzung urteilenden Gremien auffallend viele Fehler. Es herrscht teils erstaunliche Sorglosigkeit. Henry Habegger

Für die Beschuldigten sind sie eminent wichtig: die Gremien der Richterinnen und Richter, die vor ihnen sitzen und das Urteil fällen, die sogenannten Spruchkörper. Von ihrer Zusammensetzung kann wesentlich abhängen, wie das Urteil herauskommt. Ob ein Freispruch resultiert oder eine Verurteilung, ob eine Beschwerde gutgeheissen oder abgewiesen wird und so weiter.

So wurde überraschend der erste Sonderermittler des Bundes in der «Schweizerhof»-Affäre, Stefan Keller, von einem von aussen besehen einseitig zusammengesetzten Spruchkörper am Bundesstrafgericht in den Ausstand geschickt. Eine Beschwerde von Fifa-Chef Gianni Infantino hatte Erfolg. Dessen Anwalt David Zollinger gehört wie zwei der drei Richter im Spruch­körper der Zürcher SVP an.

In Artikel 30 der Bundesverfassung steht: «Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.»

Umso erstaunlicher ist daher, wie sorglos bis willkürlich manche Gerichte oder Gerichtsabteilungen die Bildung der Spruchkörper angehen. So musste die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona zuletzt im gleichen Fall (Revisionsgesuch im Verfahren um den tschechischen Kohlekonzern MUS) gleich zweimal einen Spruchkörper korrigieren. Unter anderem, weil Gerichtsmitglieder bei ihrem früheren Arbeitgeber Bundesanwaltschaft bereits mit dem Fall zu tun hatten.

Ein anderes Problem zeigt sich im Fall von David Wenger (SVP), Bundesverwaltungsrichter in St. Gallen, bekannt geworden als angeblich besonders harter Asylrichter. Gegen ihn prüft die Gerichtskommission des Bundesparlaments ein Amtsenthebungsverfahren. Er soll die Zusammensetzung eines Spruchkörpers in einem Asylfall unrechtmässig verändert haben. Wenger wechselte, so der Vorwurf, eine ihm angeblich nicht genehme Richterin aus.

Dagegen spricht allerdings, dass Wenger den Namen jener Richterin einsetzte, die bereits im Vorverfahren dieses Falles miturteilte. Er scheint damit einen Fehler der Kanzlei korrigiert zu haben. Denn das Bundesverwaltungsgericht bestätigt auf Anfrage, dass in den zwei Asyl­abteilungen laut Reglement «bei neuen Beschwerdeverfahren, die nach einer zuvor erfolgten Kassation eingehen, in der Regel der gleiche Spruchkörper des vorangegangenen Verfahrens eingesetzt» werde.

In Wengers Abteilung war es bis vor kurzem faktisch die Kanzlei, die mit Hilfe der Software «Bandlimat» die Spruchkörperbildung vornahm. Es wäre aber Aufgabe der Abteilungspräsidentin, einer Richterin der Grünen, gewesen, bei allen Fällen zu überprüfen, ob die Richterzusammensetzung dem Reglement entsprach. Die Vorwürfe gegen Wenger scheinen an den Haaren herbeigezogen, eigene Unterlassungen werden ausgeblendet.

Der Fall illustriert ein Problem, das auch an anderen Gerichten auftritt: Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist an einem kleinen Ort. Interne Kritiker gelten schnell als Nestbeschmutzer, statt dass man sich mit ihnen und ihren Einwänden etwa zu gerichtsorganisatorischen Fragen auseinandersetzt. Am Bundesstrafgericht in Bellinzona passierte das zuletzt mehreren Personen; Diskussionen um Mobbing und Sittenzerfall unterstreichen dies. Das Bundesgericht als Aufsicht nahm seine Rolle ebenfalls nur parteiisch wahr. Man schont sich gegenseitig.

Auch Richter haben nicht immer recht. Es gibt zwar Fortschritte, aber an den Gerichten fehlt es noch immer an Streit- und Fehlerkultur. Das wirkt sich auch auf die interne Organisation der Spruchkörperauswahl aus. Durch diese Grundhaltung ist letztlich der verfassungsmässige Anspruch auf eine gesetzeskonforme, unabhängige und unparteiische Richterschaft gefährdet.