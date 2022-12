Bundesgericht Aggressivität im Strassenverkehr nimmt zu – Türke büsst Ausraster mit Ausschaffung Ein Autofahrer versperrt ihm für kurze Zeit den Weg: Der Türke verliert die Nerven und handelt sich einen Landesverweis ein. Die Polizei spricht von einem raueren Klima auf den Strassen. Und ein Verkehrspsychologe erklärt, weshalb Menschen im Strassenverkehr austicken.

Exklusiv für Abonnenten

Oft eine unfreundliche Geste: Kommunikation via Hupe. Bild: Getty

An einem frühen Montagnachmittag Ende März 2017 nimmt das Unheil seinen Lauf. Ein Türke, unterwegs mit seiner Ehefrau, will seinen Wagen von einem Parkplatz aus auf die Strasse steuern. Da versperrt ihm ein anderer Lenker absichtlich den Weg. Der Türke verliert die Nerven, steigt aus, quittiert die Schikane des anderen Autofahrers mit einem Faustschlag in dessen Gesicht durch die offene Fensterscheibe. Der Kontrahent erleidet eine Jochbogenprellung. Es wird geflucht, es fallen nicht druckreife Worte, der Konflikt kocht weiter.

Der Türke holt aus seinem Auto einen Radmutternschlüssel, 465 Gramm schwer und 31 Zentimeter lang, und drischt damit auf den Kopf seines Gegners ein. Dieser erleidet eine 3 Zentimeter lange Rissquetschwunde. Gemäss Arztbericht drohen ihm kaum bleibende Schäden, höchstens ästhetischen Folgen.

Eine Katalogtat begangen

Der 62-jährige Türke bezahlt seinen Ausraster teuer. Das Obergericht des Kantons Zürich verwies ihn für 8 Jahre des Landes und sprach eine zweijährige, bedingte Freiheitsstrafe aus wegen versuchter einfacher und versuchter schwerer Körperverletzung. Schwere Körperverletzung ist eine sogenannte Katalogtat, die automatisch zur Ausschaffung führt. Das Bundesgericht bestätigte das Verdikt in einem Urteil vom 13. April.

Wie oft ticken Menschen im Strassenverkehr derart aus, dass sie Gesetze brechen? Offizielle Statistiken dazu existieren keine. Willi Wismer, Präsident des Zürcher Fahrlehrerverbandes, ist von Berufs wegen täglich auf den Strassen unterwegs. Viele Verkehrsteilnehmer würden wegen Lappalien die Nerven verlieren:

«In den letzten Jahren ist auf den Strassen generell eine erhöhte Aggressivität festzustellen.»

Diverse Polizeien bestätigen diesen Eindruck. «Wir stellen grundsätzlich – nicht nur im Strassenverkehr – fest, dass der Ton deutlich rauer wird und die Reizbarkeit innerhalb der Bevölkerung etwas zunimmt», sagt eine Sprecherin der Kantonspolizei Aargau. Konflikte drohten schneller zu eskalieren. Im Strassenverkehr sei es noch etwas deutlicher.

Auch die Luzerner Polizei stellt tendenziell einen Anstieg an Ausrastern fest. Ein Sprecher weist darauf hin, dass die Autofahrer oft zu nah ans vordere Fahrzeug auffahren und drängeln. Das höhere Verkehrsaufkommen befeure solche Situationen. Teilweise würden die Autofahrer mit ihrem Verhalten Unfälle in Kauf nehmen.

Gefährlicher Streit auf der Autobahn

Einen Unfall in Kauf genommen haben auch die Lenker, denen letztes Jahr auf der A1 die Sicherungen durchbrannten. Sie schnitten einander den Weg ab, behinderten Überholmanöver und stoppten schliesslich auf dem Pannenstreifen und gingen aufeinander los, während Autos und Lastwagen an ihnen vorbeibretterten.

Einer der Kontrahenten zeigte sich gegenüber «20 Minuten» reuig über die gefährliche Situation, die er herbeiführte. «Mein Verhalten ist unverzeihlich. Ich hätte nie aussteigen und mich so provozieren lassen dürfen.» Für Simon Bigler, Anwalt für Verkehrsrecht in Bern, roch die Szene, die auf Facebook viral ging, nach einer Freiheitsstrafe.

Das Aggressionsspektrum im Verkehr ist gross. Da ist der Maserati-Fahrer, der widerwillig vor dem Fussgängerstreifen bremst und wild mit den Händen herumfuchtelt, weil ein dreijähriges Mädchen in Begleitung seines Vaters nicht nullkommaplötzlich die Strasse überquert. Da kommt der Velofahrer, der auf den Frontflügel poltert, worauf der Autofahrer ihn verfolgt und eine Einbahnstrasse missachtet. Hier drängelt ein Autofahrer, fährt permanent zu nah auf. Oder es entwickelt sich aus nichtigem Anlass ein Streit, der in Tätlichkeiten mündet.

Ein System «gestörter Kommunikation»

Weshalb ticken Menschen im Strassenverkehr aus? «Der Strassenverkehr ist ein System gestörter Kommunikation», sagt Uwe Ewert, Vorstandsmitglied der Schweizerischer Vereinigung für Verkehrspsychologie. Kommunikation finde vor allem über Hupe, Lichthupe und allenfalls gewisse Gesten statt, die meist nicht sehr freundlich seien. Allerdings, so Ewert, könnten auch die Verhältnisse aggressives Fahren begünstigen.

Das Verkehrsaufkommen ist in den letzten Jahren gestiegen, häufig staut oder stockt es. «Stark frequentierte Strassen führen zu einer Enge, die zu aggressivem Verhalten führen können», sagt Ewert. Auch der Zeitdruck können Anspannungen hervorrufen, die sich im Strassenverkehr entladen.

Psychologe Ewert rät, nicht auf Provokationen zu reagieren und normal weiterzufahren. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung gibt zum Beispiel Neulenkern Tipps, wie sie die Probezeit schadlos überstehen können. Ein Ratschlag lautet: «Chillen statt killen: Aggressives Fahren und Selbstüberschätzung erhöhen die Unfallgefahr erheblich.»

Bundesgericht verneint Härtefall

Chillen statt zuschlagen: Das hätte auch dem Türken einschneidende Konsequenzen erspart. Gemäss Arztbericht bekundet er Mühe, bei einem Konflikt seine Emotionen zu zügeln. Er leidet an einer Persönlichkeitsstörung und nimmt Medikamente gegen Depressionen ein. Das Bundesgericht verneinte einen Härtefall, obwohl der Mann seit 25 Jahren in der Schweiz lebte, hier vier Kinder und Enkelkinder hat. Er habe sie nicht über ein normales Mass hinaus ins gesellschaftliche und berufliche Leben integriert. Das Obergericht hatte bemängelt, der Mann, angewiesen auf eine IV-Rente, brauche noch immer einen Dolmetscher.