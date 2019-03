1,7 Millionen Diensttage haben Zivildienstleistende 2018 absolviert. Sie haben unter anderem in Altersheimen Betagte gepflegt und Bergbauern unterstützt. Diesen Nutzen für die Gesellschaft und die Umwelt sehen 281 Einsatzbetriebe, Verbände und Organisationen bedroht. Sie haben einen Brief geschrieben, der heute bei Wirtschaftsminister Guy Parmelin und allen National- und Ständeräten eintrifft.

Der Brief ist eine Reaktion auf die Pläne, den Zivildienst zurückzubinden. Parmelin hat vorletzte Woche mehrere Massnahmen präsentiert, mit denen der Bundesrat den zivilen Ersatzdienst unattraktiver machen will.

Augentropfen für Mäusebussard

«Der Mäusebussard ist ein Grifftöter». Das sagt der Zivi Ian Dietrich, dessen Hände in Handschuhen stecken, in die sich wiederum die Klauen eines 870 Gramm schweren Bussard-Weibchens bohren. Sie ist eine Patientin der Greifvogelstation Berg am Irchel im Zürcher Weinland. Betrieben wird die Station von der Stiftung Paneco – einem der Einsatzbetriebe, die den Brief unterzeichnet haben. Der Vogel hat eine Verletzung am Auge, die wohl von der Kollision mit einem Auto herrührt. Dietrich versorgt den Mäusebussard mit Augentropfen und Schmerzmittel.