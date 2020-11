Bund verschleppt Digitalisierung schon seit 15 Jahren: Das Protokoll eines angekündigten Fiaskos

Das Coronavirus war schneller. Gnadenlos überrollte es die Realität: Im Sommer 2019 gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine externe Untersuchung in Auftrag. Experten der Beratungsfirma Bolz und Partner sollten prüfen, wie gut das Epidemiengesetz umgesetzt wird. Dieses liefert den Werkzeugkasten, mit dem die Behörden übertragbare Krankheiten bekämpfen und Krisen bewältigen können. Wie eben Covid-19.

Die Feldarbeiten der Experten waren weit fortgeschritten, über 30 Fachleute aus Ämtern und der Praxis interviewt, eine Umfrage bei den Kantonsärzten abgeschlossen und Berichte durchforstet – da breitete sich im Frühling die grösste Pandemie seit hundert Jahren aus. Ehe die Lehren aus der Untersuchung gezogen werden konnten, wurde der Kern des Gesetzes einem harten Praxistest unterzogen: die Krisenbewältigung.

Alles nur für den Papierkorb also? Von wegen. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Untersuchung vor. Das BAG hat die Analyse soeben für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Erfahrungen aus der Coronakrise sind darin nicht berücksichtigt. Gerade das macht die Analyse aber so wertvoll: Akribisch dokumentiert sie Lücken, die längst bekannt waren. Und beweist damit, wie die Behörden teils sehenden Auges in die Krise geschlittert sind.