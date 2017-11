Trotz Verbot geht man von 300'000 regelmässigen Hanfkonsumenten aus in der Schweiz. Diverse Städte drängen deshalb auf eine neue Politik und haben wissenschaftliche Projekte für eine kontrollierte Hanf-Abgabe entwickelt. Das nun gestoppte Berner Projekt, an dem sich auch Zürich, Luzern und Biel beteiligen wollten, sah vor, dass Apotheken Cannabis an Studienteilnehmer verkaufen. Basel will, dass ab Herbst 2018 150 volljährige Studien-Teilnehmer in ausgesuchten Apotheken legal ihr Cannabis beziehen können. Ziel: Im Sinne einer Selbstmedikation sollen sie «ihre subjektiven Beschwerden lindern». Eine Studie soll untersuchen, wie das Angebot des legalen Cannabisverkaufs genutzt wird und wie sich dieser auf das Konsumverhalten der Testgruppe auswirkt. Das Projekt ist nun auch blockiert. Einen anderen Weg plant Genf: Studienteilnehmer sollen sich in einem Verein einschreiben und dort ihr Cannabis beziehen. Gleichzeitig werden sie über die Gefahren des Konsums aufgeklärt.