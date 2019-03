In die Begründung schrieben die Motionsverfasser, die aus dem Lager der Krankenkassen stammen: «Diese Anpassung würde einerseits zu einer aufgrund der Kostenentwicklung vertretbaren Mehrbelastung der kranken Erwachsenen, andererseits zu einer Entlastung der Krankenversicherungsprämien aller Versicherten führen.» Kranke zahlen also mehr, dafür können die Kassen die Prämien etwas senken.

Wenig später, am 26. November 2018, stimmte der Nationalrat als Erstrat einer Änderung des Krankenversicherungsgesetzes KVG zu. Sie sieht die Anhebung der Franchisen um 50 Franken vor, sobald die Bruttokosten pro Versicherten in bestimmtem Ausmass steigen. SVP, FDP, CVP, GLP und BDP stimmten geschlossen für die Erhöhung. SP und Grüne geschlossen dagegen.

Das Resultat: 132 zu 51. So waren jetzt bereits zwei Projekte zur Franchisenerhöhung unterwegs. Und das in einem Wahljahr.

Der Bundesrat unter SP-Gesundheitsminister Alain Berset lehnte die 500-Franken-Motion Ende November 2018 ab: Die Kostenbeteiligung der Schweizer Versicherten sei im internationalen Vergleich ohnehin schon hoch. «Eine Anhebung der ordentlichen Franchise um 66 Prozent ist unzumutbar.»

Seit gestern ist die Franchisenerhöhung um 50 Franken reif für die Schlussabstimmung vom nächsten Freitag. Aber der Widerstand ist mittlerweile gigantisch, Rot-Grün mit Konsumenten und Rentnern im Rücken nimmt die Steilvorlage im Wahljahr dankend an und kündigt bereits das Referendum an. Ein sicherer Wahlkampfschlager.

Schon 50 Franken Aufschlag sorgen für breite Empörung, aber erst 200! Kein Wunder, versuchten einige Bürgerliche aus der SGK-N gestern ihre Motion zur Erhöhung der Franchise auf 500 Franken aus der Welt zu schaffen.

Recherchen zeigen: Exponenten von SVP und CVP versuchten bereits in

der Kommission, das Projekt zu sistieren. Sie unterlagen, weil die FDP-Vertreter in der SGK nichts vom Abbruch der eigenen Übung wissen wollten.

So kam der Neuenburger Raymond Clottu (parteilos, aber Mitglied der SVP-Fraktion), Mitglied der SGK, zu seinen grossen Auftritten im Parlament. Am Mittwoch stellte er im Nationalrat den Ordnungsantrag, die Motion an die Kommission – also an sich selbst – zurückzuweisen.

Jetzt wolle man die Motion also «bis nach den Wahlen verstecken», höhnte SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Alle bis auf SP und Grüne hätten der Motion in