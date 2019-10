Bürgerliche Parteien im 2. Wahlgang für Ständerat im Vorteil

Historisch gesehen sei es häufig so, dass die linken und grünen Kandidierenden bei kantonalen Regierungs- und Ständeratswahlen im ersten Urnengang relativ gut abschnitten, sagte Bühlmann am Dienstag in einem Interview mit Radio SRF News.

In einem zweiten Wahlgang könnten sie jedoch ihre Klientel weniger gut an der Urne mobilisieren. Den Sprung in die kleine Kammer traut Bühlmann vier grünen Frauen zu: Regula Rytz in Bern, Maya Graf in Baselland, Lisa Mazzone in Genf und Adèle Thorens in der Waadt.