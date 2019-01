Der Sitz der Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher sei akut gefährdet, weil sich die Mitte-Parteien bei den Wahlen möglicherweise in einer Listenverbindung zusammentun – das berichteten die Tamedia-Zeitungen.

Frau Martullo, wie sehr zittern Sie?

Die SVP gewann 2015 den zweiten Sitz knapp, weil sich die anderen grossen Parteien auch dann zusammenschlossen. Dass die Wahl klappte, überraschte mich. Wir konnten aber den Wähleranteil von 20 auf 30 Prozent steigern. Dass wir für den zweiten Sitz kämpfen müssen, ist nichts Neues.

Es ist doch ein übermässiger Machtanspruch der SVP, zwei von fünf Bündner Sitzen zu besetzen.

Nein. Wir sind mit Abstand die grösste Partei. Und Sie müssen den Ständerat miteinbeziehen, wo CVP und FDP auch noch einen Sitz haben.

Der Trend spricht gegen Sie: Die SVP hat zuletzt bei kantonalen Wahlen verloren.

Wir sind nach wie vor Gewinner mit am meisten Wählerstimmen, ausser in der Westschweiz, wo wir noch strukturelle Probleme haben. Wir gewannen sogar Regierungssitze dazu. Aber natürlich müssen wir als SVP kämpfen und aufzeigen, dass es die SVP in Bern braucht, weil alle anderen Parteien in die EU und das institutionelle Abkommen wollen.

Wenn die SVP den zweiten Bündner Sitz verliert, könnte es auch Nationalrat Heinz Brand und nicht Sie treffen.

Wir arbeiten für möglichst viele SVP-Stimmen. Unser Leistungsausweis lässt sich sehen. Noch nie wurde in einer Legislative so viel für Graubünden erreicht: Langfristig tiefe Mehrwertsteuern im Tourismus, keine Knebelverträge bei Booking-Plattformen mehr, Ausnahmen der Regulierung fürs Gewerbe, Verstärkung des Grenzwachtkorps, Erhalt der Wasserzinsen.