Alp-Reportage Brennpunkt Wolf: Inbegriff der wilden Natur oder existenzielle Bedrohung? Geplant war eine Bilanz zum Wolf. Es wurde eine Reise zu den Grenzen des Schweizer Föderalismus.

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Paar Wanderschuhe und dazwischen braune Lederschuhe: Sechs Menschen stehen an diesem Donnerstag zwischen einem Quad, zwei Toyotas und den schroffen Klippen der Börteralp bei Klosters. Der Mann in den Lederschuhen heisst Marcus Caduff und ist Regierungspräsident des Kantons Graubünden. Er hat diesen Auftritt von Hirten, Schafzüchtern und Herdenschutz-Experten organisiert, um Bilanz zu ziehen über eine Schlacht. Schlacht, dieses Wort fällt tatsächlich, auch wenn die einzige Waffe hier ein zehn Zentimeter langes Messer ist und der Gegner: der Wolf.

Eine ökonomische Bedrohung für die Alpwirtschaft für die einen, schützenswerte Galionsfigur einer wilden Natur für die anderen. Wenn immer es um den Wolf geht, wird die Debatte in der Schweiz schnell grundsätzlich. Es stimmt ja auch: Kaum ein anderes Thema hat den Sommer über den Föderalismus mehr auf die Probe gestellt als dieses Raubtier. Wobei im Prättigau die Betonung auf «Raub» liegt. Für die Menschen hier waren die vergangenen Wochen ein Verteidigungsgefecht und sie haben verloren.

Das ist eine Geschichte über Hörnlisalat, Schlafen unter freiem Himmel und die Gefahren einer binnen-nationalen Entfremdung.

«Ich weiss nicht, wie es weiter geht»

«Es ist eine Katastrophe»: Der Besitzer der Schafherde, Patrick Schmidiger. Benjamin Rosch / Aargauer Zeitung

Als erster ergreift ein bärtiger Mann mit Filzhut das Wort, der sich mit «Schmidiger Pädu» vorgestellt hatte. Er ist der Besitzer der Schafherde, die im Luzernischen den Winter und den Sommer auf der Börteralp verbringt. «Wir sind am 19. Juni mit 1400 Schafen und schlechten Erinnerungen an das vergangene Jahr hier hinaufgefahren», beginnt er. Über die kalte Jahreszeit habe er den Herdenschutz nochmals angepasst. «Mehr Netze, engere Herdenführung, zwei top Hirten.»

Die ersten Wochen seien gut verlaufen. Dann kam der Nebel. «Ab dann hatten wir jeden Morgen Risse. Die Herdenschutzhunde kamen nicht mehr nach, sie leisteten keinen Widerstand mehr gegen den Wolf, Game over, fertig. Wir haben gestern die Tiere gezählt: Minus 105 Schafe in 80 Tagen. Eine Katastrophe», sagt Schmidiger. «Ich weiss nicht, wie es weiter geht. Ich bin 32, zu Hause Frau und Kind.»

So wie Schmidiger geht es längst nicht allen. Aus den vergangenen Jahren ist bekannt, dass bei einer Sömmerung zwischen einem und zwei Prozent der Tiere nicht zurückkehren. Jährlich kommen durch Steinschläge, Krankheit oder Unwetter über 4000 Schafe um. Das ist viermal mehr, als 2021 dem Wolf zum Opfer fielen. Kommt dazu: Die Wölfe rissen viele der Schafe auf ungeschützten Alpen.

Der Wolf erregt die Gemüter in der Schweiz und spaltet Städter und Älpler. Benjamin Kneubuehler / iStockphoto

Dass dieses Jahr schlimm wird, sah man kommen. Der Bund hat deshalb zusätzliche Millionen für den Herdenschutz bereitgestellt, unter anderem für Wärmebildkameras. Doch das Geld dürfte zu einem grossen Teil liegenbleiben. Zu kurzfristig sei es eingetroffen, sagen die Älpler.

Neben den Schafen schlafen

Ein junger Mann mit Dächlikappe erzählt von den Anstrengungen, die er und sein Bruder als Hirten auf der Börteralp gegen den Wolf unternommen hatten. Aufstehen zwischen vier und sechs, Feierabend nach 23 Uhr. Geschlafen hätten sie nach den ersten Rissen oft neben der Herde, mit einem Schlafsack unter freiem Himmel – «und dann bei jedem Wetter, egal ob es seichte». Gegessen hätten sie viel Hörnlisalat, manchmal abgepackt in Tupperware-Dosen für mehrere Tage. «In der Nacht hörten wir die Hunde, dann die Glocken der Schafe und dann wussten wir: Jetzt sind wieder ein paar verschwunden. Wir haben mit den Taschenlampen gezündet, aber das hat nichts gebracht.» Irgendwann habe man aufgegeben und vorzeitig die Alpsaison beendet.

Schlief neben den Schafen: Simon Seydel, Hirte. Benjamin Rosch / Aargauer Zeitung

Der Puls steigt, während die kleine Gruppe einen kurzen Fussmarsch querfeldein durch die Alp unternimmt. Es ist steil und selbst bei klaren Sichtverhältnissen unwirtlich, Bäume wachsen keine auf dieser Höhe. Schmidiger überträgt seinen Frust in die Beine und erhöht die Schrittfrequenz. Als er anhält, rechnet er vor: «Wir wissen, dass von den 105 Schafen 69 ganz sicher tot sind.» Das ist manchmal gar nicht so einfach: Nicht selten wird ein Kadaver nie gefunden. «Von diesen 69 sind 49 offiziell bestätigt vom Wolf geholt worden. Mit der Erfahrung aus den Vorjahren sind es aber sicher mehr, wohl eher 79.» Über die vergangenen zwei Jahre hätten sich die Umsatzeinbussen auf über 100’000 Franken belaufen. «Das steht in keinem Vergleich zu den Entschädigungen für Wolfrisse in der Höhe von etwa 5000 Franken. In einem Jahr bin ich bankrott.»

Die Proteste der Bergkantone scheinen sich zu lohnen. Vergangene Woche hat der Bundesrat einem Vorschlag aus der Umweltkommission zugestimmt, der proaktive Wolfabschüsse vorsieht. Zu gross sei der Druck geworden. Es ist eine Verschärfung des Jagdgesetzes mit programmiertem Widerstand aus dem Unterland, wenn bald das Parlament darüber streitet. Den letzten Entwurf vor zwei Jahren hat die Schweizer Stimmbevölkerung abgelehnt – zu gross war der Rückhalt von Grossraubtieren im Mittelland.

Veggie-Würste und Affen-Rechte

So klein die Schweiz ist, so gross sind die Unterschiede in den Lebensrealitäten ihrer Bewohner. Vor rund einem Jahr hat am anderen Ende des Landes, im Kanton Basel-Stadt, immerhin jede vierte Person an der Urne Ja gesagt zu Grundrechten für Affen. Eine Initiative, die nichts anderes bedeutete, als eine Abkehr vom anthropozentrischen Weltbild: Nicht mehr der Mensch sollte Punkt Null des moralischen Kompasses sein, sondern die Umwelt an sich. Die Initianten machten keinen Hehl daraus, dass Primaten nur den Anfang bedeutet hätten. Ginge es nach ihnen, wäre der Mensch dem Tier irgendwann gleichgestellt – Tiere zu töten oder schon nur gefangen zu halten, wäre ein Verbrechen. Es ist das Ende des Nutztiers mit eigenem Leben als Selbstzweck.

Das Beispiel mag extrem wirken, aber der Trend ist klar: Noch in den 80er-Jahren assen Schweizerinnen und Schweizer pro Kopf über 60 Kilogramm Fleisch. Heute sind es etwa 47, nicht zuletzt der Konsum von Schaffleisch ist rückläufig. Der Stolz der Alpwirtschaft, auf ausländisches Futter zu verzichten und auf freien Flächen ein qualitativ hochstehendes Produkt zu erschaffen – er erfährt in der Gesamtbevölkerung immer weniger Wertschätzung. Umso grösser muss der Frust sitzen, wenn die Anstrengungen jährlich steigen, und selbst grösste Entbehrungen am Ende nicht fruchten.

Natur oder Kulturfläche

Auf der ruckeligen Rückfahrt ins Tal sind diese Widersprüche das Hauptthema mit Regierungspräsident Caduff und dem Herdenschutzverantwortlichen Stefan Geissmann vom Landwirtschaftszentrum Plantahof. Caduff ist selber in der Landwirtschaft aufgewachsen, Geissmann hält noch heute Tiere und präsidiert ausserdem den Ziegenzuchtverband der Schweiz. Beide können nicht verstehen, warum sich die Menschen in Zürich, Basel oder Genf für den Wolf einsetzen.

Es sei doch nun klar, dass alles Menschenmögliche getan würde für den Schutz der Tiere vor dem Wolf, und doch habe es nicht genützt. Geissmann zeigt aus dem Fenster auf einige Sträucher. «Wenn die Schafe nicht wären, wäre bald alles voll davon.»

Caduff ergänzt: «Solche Pflanzen machen den Boden sauer.»

Regierungspräsident des Kantons Graubünden, Marcus Caduff. Caroline Staeger

«Wir haben dieses Kulturland hier oben über Jahrhunderte aufgebaut», sagt Geissmann. «Da dürfen wir uns doch nicht vertreiben lassen!»

Das ist wieder ein Unterschied. Wenn es Städter hierhin verschlägt, dann höchstens für zwei Wochen, um zu Biken oder zu Wandern, um die Natur zu spüren. Für die Menschen im Prättigau gibt es diese – nicht selten romantisierte – Natur nicht: Es ist Nutzfläche, verkauft und verpachtet. Wenn sich die Alpwirtschaft zurückzieht, dann vergandet das Land bald einmal und der Boden ist wertlos. Eine Debatte darüber, das wird im Gespräch mit Geissmann schnell klar, ist nicht eine demokratische Mitsprache. Es ist eine Einmischung von Ortsunkundigen, mit der er Mühe hat. «Aber das ist doch unsere Heimat?», sagt Gassmann. Der Satz ist mehr Anschuldigung denn Frage.

Und was ist mit den Zahlungen aus der Bundeskasse, mit der die Alpwirtschaft finanziert wird? Was mit dem nationalen Finanzausgleich, dank dessen nicht zuletzt aus Basel, Zürich und Genf viel Geld in Nehmerkantone wie Graubünden und ins Wallis fliesst? Weniger Geld für weniger Mitsprache? Auch hier wird es schnell Grundsätzlich. Fest steht: Dem Parlament steht nach diesem Sommer eine hitzige Debatte bevor. Nun ist es an den Lederschuhträgern in Bern einen Kompromiss zu finden.