Die Flammen beim Lagergebäude an der Götzentalstrasse in Dierikon wurden der Polizei am Osternachmittag gemeldet, beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ein offenes Feuer fest, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem drang Rauch aus dem ganzen Dachstock. Der Brand konnte gelöscht werden. Das Lagergebäude wurde durch das Feuer stark beschädigt. Der entstandene Schaden kann nicht beziffert werden.