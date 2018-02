Dann stand die Schneefräse still

Erstmals seit Jahren sieht und hört man in Schweizer Wintersportorten wieder mehr deutsche Gäste – in Bars und Läden, auf Parkplätzen und Pisten. Alte Konflikte werden wieder gepflegt, wenn Schweizer behaupten dürfen, es habe allzu forsche Deutsche beim Anstehen für den Skilift gehabt.

Deutsche diskutieren mit ihrem Hotelier, warum der gleiche Wein wie daheim, die gleiche Cola in der Schweiz derart viele «Fränkli» koste. Zuvor hatte es jahrelang weniger deutsche Gäste – in Graubünden in acht Jahren rund 50 Prozent, im Wallis fast 60 Prozent.

Mit offiziellen Statistiken lässt sich das Zurückkehren noch nicht bestätigen, auch wenn mancher Hotelier schon 50 Prozent mehr europäische Gäste vermeldet als im Vorjahr. Die Logiernächte-Zahlen – die härteste statistische Kennzahl im Tourismusgeschäft – stehen für den Monat Dezember noch aus.

Bis dahin müssen die Prognosen genügen. Demnach ist für die gesamte Schweiz mit rund fünf Prozent mehr Übernachtungen von deutschen Gästen zu rechnen. Wie die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH sagt, wird es auch mehr Franzosen und Italiener haben, je etwa vier Prozent.

Diesen Winter kehrten die Schneemassen zurück – und nicht überall verlief die Anpassung an einen echten Winter reibungslos. Im Hotel Arosa Kulm fielen die Schneefräsen aus. Erst die eine, zwei Tage später auch die andere, wie Direktor Salamin sagt. «Wir waren nicht vom Glück verfolgt, zumal in Arosa die Garagen überlastet waren und wir unsere Fräsen nicht reparieren konnten.» In den Wintern zuvor waren die Fräsen kaum im Einsatz, und kapitulierten diesen Winter.