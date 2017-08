Der mutmassliche Täter war am Tatort von einem Passanten festgehalten und von der Polizei verhaftet worden. Der 42-jährige Schweizer sitzt in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der St. Galler Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Das Motiv des mutmasslichen Täters sei noch nicht geklärt. Der Mann war laut Polizeiangaben verwirrt. Ob sich die beiden in St. Gallen wohnhaften Männer kannten, wollte der Sprecher nicht sagen. Die Ermittlungen seien noch in Gang. Der Beschuldigte ist der Polizei bekannt, aber nicht im Zusammenhang mit Gewaltdelikten.

Der 42-Jährige hatte am Freitagabend das Opfer vor einem Café in der Altstadt angegriffen und am Hals schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte stach er "plötzlich und unvermittelt" auf das Opfer ein. Einem Passanten gelang es, dem Angreifer das Messer aus der Hand zu schlagen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.