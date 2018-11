Nun also auch die BLS: Das Bahnunternehmen will bis 2023 bis zu 200 Stellen kürzen. Und so 50 bis 60 Millionen Franken im Jahr sparen. Dies teilt die Firma in einer Medienmitteilung mit. Noch sei unklar, welche Bereiche vom Stellenabbau betroffen sind, heisst es in der Mitteilung. Unklar sei momentan auch, wie die Stellen abgebaut werden. Also ob Kündigungen ausgesprochen werden oder über Fluktuation Jobs gekürzt werden. Die genau Ausgestaltung soll bis im Februar 2019 vorliegen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Uns ist bewusst, dass diese Information bei Mitarbeitenden Unsicherheit auslöst und wir setzen alles daran, bis im Februar genauere Angaben machen zu können», lässt sich BLS-Chef Bernard Guillelmon in der Mitteilung zitieren. Die Firma stehe in Kontakt mit den Gewerkschaften, um einen Sozialplan auszuarbeiten.

Die Einsparung von 50 bis 60 Millionen Franken, würden nötig, weil der Kosten- und Effizienzdruck seitens des Bundes und der Kantone zunehme, schreibt die BLS in der Mitteilung. Insgesamt beschäftigt die BLS über 3000 Mitarbeiter. Der nun angekündigte Einschnitt entsprechend gross.