Blocher geimpft: «Es tat gar nicht weh – ohne Impfungen wäre ich längst tot»

Christoph Blocher ist im vergangenen Oktober 80 Jahre alt geworden. Er gehört also nur schon vom Alter her zur Corona-Risikogruppe. Im Interview spricht die graue Eminenz der SVP über das Impfen, beurteilt die Arbeit seiner Nachfolger im Bundesrat und verrät, wie er mit Maskensverweigerern im eigenen Betrieb umgeht.

Das Gespräch wurde am Donnerstag per Telefon geführt. Blocher wirkte gut gelaunt und angriffig, gerade so, wie er sich vergangenen Freitag an der traditionellen SVP-Tagung im Albisgüetli gezeigt hatte. Diese hat zum ersten Mal praktisch ohne Publikum, dafür mit Liveübertragung im Internet stattgefunden.

Herr Blocher, sind sie nun gegen Corona geimpft?

Ja, am Dienstag um 8:30 Uhr war mein Termin am Unispital Zürich. Ich muss aber vorausschicken: Ich bekam keine Vorzugsimpfung. Am 15. Dezember hat mich der Hausarzt angerufen. Er sagte, ich stehe wegen meinem Alter und wegen meinen Vorerkrankungen bei ihm ganz oben auf der Liste. Er wollte mich so früh wie möglich impfen, aber das klappte nicht, weil schlussendlich der Impfstoff fehlte. Letzte Woche bekam ich dann ein Aufgebot vom Unispital, wo ich ebenfalls schon Patient war.

Sind sie zufrieden mit der Impfung?

Absolut. Zumindest bei mir und meiner Frau lief alles reibungslos. Ich bin zusammen mit meiner Frau Silvia, die ebenfalls über 75 Jahre ist, hingefahren, wir mussten fünf Minuten warten, dann waren wir dran. Es gab einen kleinen Piks. Und nach 20 Minuten waren wir wieder draussen.

Hat es weh getan?

Nein. Einzig in der Nacht bin ich einmal auf der Seite gelegen. Dann schmerzte es etwas, als hätte ich eine Bläuele. Ich muss ihnen sagen: Ich habe ein unverkrampftes Verhältnis zu Impfungen. Ohne Impfungen wäre ich schon lange tot. Als Kind wurde ich auf Typhus, Pocken, Kinderlähmung, Tuberkulose und Starrkrampf geimpft. Vor 10 Jahren hatte ich eine starke Grippe, fast drei Wochen lang. Seither lasse ich mich jedes Jahr auf die Grippe impfen und bin nie mehr krank geworden.