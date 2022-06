Blick zurück 100 Kinder pro Klasse und ein Zölibat für Lehrerinnen Mal gab es zu viele, dann zu wenig Lehrer. Griff die Politik ein, wurde es oft schlimmer. Kurze Geschichte des Lehrpersonen-Mangels.

Die Schulklasse sind heute viel kleiner als früher. Christian Beutler / Keystone

In seinen Erläuterungen zum Entwurf fürs Schulgesetz zeichnet der bernische Erziehungsdirektor Jakob Imobersteg ein düsteres Bild: «Mehr als 100 Schulen existieren noch dermal, denen keine patentierten Lehrer, sondern nicht selten bloss Hüter, ja sogar solche Individuen vorstehen, die durch ihren Lebenswandel offenbar demoralisierend auf die Jugend einwirken.»

Das war im April 1849, es herrschte Lehrermangel. Die Klassen waren so gross, dass «weder von Handhabung der Disziplin noch von einem fruchtbaren Unterricht überhaupt die Rede sein kann». Zur Linderung des Problems schlug Imobersteg vor: «Für jede Schule mit nur einem Lehrer ist das Maximum der Schüler auf 100 festgesetzt.»

Die Schule von heute ist mit den Zuständen von damals nicht vergleichbar. Die Klassen sind um ein Vielfaches kleiner, die Didaktik ausgefeilter, die Lehrpersonen verfügen über einen Hochschulabschluss. Was freilich gleich ist wie vor 170 Jahren: Es herrscht ein Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Und wie damals suchen die Schulbehörden nach Interessierten, die in den Lehrberuf wechseln möchten: «Quereinsteigende» heissen sie nun, «Hüter» nannte sie Imobersteg 1849.

Es bestätigt sich, was der Bildungsforscher Gottfried Hodel in seiner Dissertation über die Geschichte des Lehrerpersonenmangels aufgezeigt hat: «Die Phasen des Mangels von Lehrerinnen und Lehrern und Zeiten mit Arbeitslosigkeit der Lehrkräfte sind Zyklen unterworfen.» Während diese einst Jahrzehnte dauerten, halten sie in jüngerer Zeit meist nur wenige Jahre an. Die Heftigkeit der Diskussionen änderte sich freilich kaum.

Gleich nach der Gründung des Bundesstaats, von 1848 bis 1878, litten die Kantone Bern und Solothurn unter einem anhaltenden Lehrermangel. Das lag zum einen daran, dass die Ausbildung mit den Seminaren auf eine höhere Stufe gehoben wurde, die Zahl der ausgebildeten Lehrkräfte aber nicht genügte, zeitweise galt ein Numerus clausus fürs Seminar.

Zum andern, weil die Berufsbedingungen, «die vielerorts gekennzeichnet waren durch unbefriedigende räumliche Verhältnisse, überfüllte Schulklassen und ungenügende Besoldungen, nicht attraktiv ­waren», schreibt Hodel.

Die Lehrerinnen gerieten stets zuerst unter Druck

Bemerkenswert ist die Rolle der Lehrerinnen im Laufe der Zeit. Diese unterrichteten zunächst nur an der Unterstufe. In Zeiten eines Mangels an männlichen Kollegen gelangten sie allmählich auch an die oberen Schulstufen. Doch wurden ihre Befähigung zu unterrichten wiederholt in Frage gestellt. So regte 1865 ein Pfarrer in der bernischen Schulsynode an, den künftigen Lehrerinnen zu vermitteln, «dass es für sie eine schöne und würdige Arbeit gebe auch in dem Stand des Cölibats».

Und 1911 hiess der Zürcher Kantonsrat folgende Bestimmung gut: «Primar- und Sekundarlehrerinnen, die sich verehelichen wollen, sollen vor dem Abschluss der Ehe von ihrem Amt zurücktreten.» Noch schärfer wurde der Ton in Zeiten von Arbeitslosigkeit, etwa zwischen 1914 und 1945. Da war plötzlich vom «Kampf gegen das Doppelverdienertum» die Rede. Verheiratete Frauen wurden aufgefordert, zu Gunsten stellenloser Kollegen zurückzutreten – welch Gegensatz zu heute, da die Teilzeitarbeit vieler Lehrpersonen problematisiert wird.

Trotz aller Widerstände stieg der Frauenanteil stetig an, bis die Lehrerinnen in der Mehrheit waren. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts machte alsdann das Schlagwort der «Feminisierung» die Runde und die Befürchtung, der Beruf könnte dadurch an Prestige verlieren.

Prognosen der Behörden lagen oft daneben

Doch warum kam es immer wieder zu Lehrerinnen- und Lehrermangel? «Es genügt nicht, die Zahl der auszubildenden Lehrpersonen aufgrund der Geburtenzahlen sowie bevorstehender Pensionierungen zu berechnen», erklärt Hodel, das zeige die Geschichte. Die Prognosen lagen oft daneben, die schärfsten Mangellagen wurden nicht selten von den Behörden selber verursacht: «Die Faktoren, die einen Einfluss auf den Bedarf an Lehrpersonen haben, sind vielfältig und komplex», sagt Hodel.

«Das führte wiederholt dazu, dass die Situation falsch eingeschätzt wurde und Massnahmen zu spät ergriffen wurden. Das hatte eine Übersteuerung des Systems zur Folge und verschärfte die Probleme letztlich.»

Einen wesentlichen Einfluss hat zudem die Wirtschaftslage: In Zeiten starker Konjunktur verlassen viele Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf und wechseln in die Privatwirtschaft. «Läuft es schlechter, kehren sie wieder zurück.»

Trübt sich die Konjunktur ein, könnte sich das Problem auch jetzt schneller entschärfen, als sich manche denken.