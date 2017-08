In der Leventina, südlich des Tunnels, stauten sich die Fahrzeuge der Ferienrückkehrer um die Mittagszeit auf vorübergehend rund elf Kilometer, wie die TCS-Verkehrsinformation via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Das bedeutete eine Wartezeit von mehr als zwei Stunden. Am Vormittag war die Warteschlange stetig gewachsen. Am Abend war die Blechlawine immer noch neun Kilometer lang.

Auf der Nordseite des Tunnels stauten sich die Autos am Vormittag auf bis zu zehn Kilometern. Anfang Nachmittag mass die Kolonne noch acht Kilometer. Gegen Abend löste sich der Stau in Richtung Süden auf.