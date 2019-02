Es wird stürmisch heute. Im Flachland und in den Alpentälern #Sturmböen zwischen 70 und lokal 120 km/h, auf den Jurahöhen bis 140 km/h. Am Vormittag noch freundlich mit Aufhellungen 🌥️. Am Nachmittag aus Westen Regen 🌧️. Um 11 Grad, mit #Föhn bis 17 Grad. #Sturmtief #Uwe ^gf pic.twitter.com/61UqrGR9jZ

Laut SRF Meteo muss am Simplon, Gotthard und San Bernardino zudem mit Schneeglätte gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt im Norden bei 1300 Meter und sinkt in der Nacht auf Montag dann zunehmend bis in tiefere Lagen. Am Montag kann Schnee teilweise bis ins Flachland fallen. (vom/chm)