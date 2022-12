Biodiversität Eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht: Das sind die grössten Bedrohungen Es gibt verschiedene Ursachen für den weltweiten Verlust an Biodiversität. Experten des WWF und vom Vogelschutz BirdLife Schweiz nennen die fünf wichtigsten Gründe für die schwindende Artenvielfalt in der Schweiz und global.

Exklusiv für Abonnenten

Schützenswerte Vielfalt von Arten, die nur in speziellen Lebensräumen vorkommen. So wie im Hochmoor Gamperfin im Kanton St.Gallen, das mit grossem Aufwand zum Teil wieder hergestellt wurde und wieder an Arten gewinnt. Bild: Bruno Knellwolf

Ein 2019 veröffentlichter UNO-Bericht zeigt, dass etwa eine Million von weltweit geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Experten sprechen auch vom sechsten Massenaussterben in der Geschichte. Doch was beschleunigt den Verlust der Biodiversität am meisten, in der Schweiz und weltweit? Experten von WWF und Pro Natura nennen für die Schweiz fünf hauptsächliche Ursachen.

Die wichtigsten Ursachen in der Schweiz

Intensive Landwirtschaft

Das grösste Problem für die Biodiversität ist die intensive Landwirtschaft mit ihren Stickstoff- und Pestizideinträgen in die Umwelt. Dazu gehört auch die Vernichtung von Kleinstrukturen, Hecken und Hochstammbäumen. «Das führt dazu, dass wertvolle Lebensräume für Insekten, Kleinsäuger, Vögel und Pflanzen verschwinden», wie Jonas Schmid vom WWF ausführt. Die industrielle Landwirtschaft gründe auf einer verfehlten Agrarpolitik, sagt Stefan Bachmann von BirdLife Schweiz. Er spricht von biodiversitätsschädigenden Subventionen, «weil nur ein geringer Teil der Agrar-Milliarden in die Förderung der Biodiversität fliesst.» Der Hauptteil der Gelder habe eine konträre Wirkung und diene nur der intensiven Landwirtschaft.

Der Verbau der Gewässer, fehlende Dynamik der Gewässer

Gewässerlebensräume gehören aufgrund ihrer kleinteiligen Struktur und ihrer Dynamik zu den artenreichsten Lebensräumen überhaupt. Zugleich sind es die Lebensräume, die am stärksten zurückgedrängt worden sind. Ein Beispiel dafür sind Auenwälder: 80 Prozent der Schweizer Tier- und Pflanzenarten kommen hier vor, 10 Prozent sind ultimativ auf diesen Lebensraum angewiesen. Von der Fläche der Auenwälder sind inzwischen 90 Prozent verloren gegangen.

Zerstörung der Böden und deren Diversität

Dieser entsteht durch Drainagen in den Böden, die Verdichtung des Bodens mit schweren Maschinen, Erosion und durch Pestizide.

Zersiedelung und Bau von Verkehrswegen

Die Zersiedelung führt zu einer Fragmentierung der Lebensräume von Tier und Pflanzen. Dadurch werden Populationen getrennt und am Wachstum gehindert. Bachmann von Birdlife sieht hier auch in Bezug auf die Artenvielfalt bei den Vögeln eine zu geringe Fläche an Schutzgebieten, die zudem zu wenig Qualität und Pflege hätten. In den Lebensraumschutz und die Artenförderung wird nach Bachmann zu wenig investiert.

Klimawandel

In der Schweiz wie auch weltweit verändert der Klimawandel die Ökosysteme deutlich und birgt gemäss dem Zentrum für Umweltforschung Helmholtz vor allem zwei Risiken für die Artenvielfalt: Der Klimawandel läuft schneller ab, als sich viele Arten genetisch anpassen oder mit den Temperaturverschiebungen wandern können. Aufgrund der höheren Temperaturen wandern fremde Arten leichter nach Norden und in die Schweiz. Extremereignisse wie eine Hitzewelle erhöhen die Wassertemperaturen für Fische, zum Beispiel Äschen und Forellen. Natürliche Abläufe zwischen verschiedenen Arten kommen aus dem Rhythmus, plötzlich können wichtige Bestäuber fehlen, womit in der Landwirtschaft Produkte gefährdet sind.

Zudem bringt die Veränderung der Biodiversität durch den Klimawandel auch gesundheitliche Risiken für den Menschen mit sich. Wärmeliebende Insekten werden zu Gewinnern, wie zum Beispiel Krankheitsüberträger wie die Asiatische Tigermücke. Diese Insekten können wieder in Mitteleuropa heimisch werden, in denen diese Krankheiten längst als ausgerottet galten.

Die wichtigsten Ursachen weltweit

Global erfährt die biologische Vielfalt zum Teil ähnliche und gleiche Probleme, aber es gibt doch Unterschiede zur kleinräumigen Schweiz.

Landnutzungsänderung

In der Schweiz geschieht dies durch Zersiedelung und Verstädterung. Das gilt auch global, dort steht aber vor allem die Entwaldung für die Landwirtschaft im Vordergrund, erklärt Jonas Schmid vom WWF. Neben der Abholzung der Urwälder zählt Bachmann die Lebensraumzerstörung und Degradierung der Lebensräume durch die industrielle Landwirtschaft dazu, zum Beispiel durch die Ausweitung intensiver Monokulturen.

Direkte Ausbeutung und Übernutzung

Jagd, Fischerei und Wilderei führen zu einem Leerfischen der Meere und zum Verschwinden seltener Tierarten auf dem Land. Das betrifft zum Beispiel bestimmte Arten von Nashörnern.

Verschmutzung

Durch Stickstoffe, Gifte, Erdöl, Bergbau und viele andere industrielle Aktivitäten wird die Umwelt verschmutzt, was Tiere und Pflanzen zerstört und somit zum Artenrückgang führt.

Klimawandel

Der Klimawandel wirkt sich weltweit und in der Schweiz sehr ähnlich auf verschiedene Weise auf die Artenvielfalt aus, so wie oben beschrieben.

Invasive Arten

Invasive fremdländische Arten gefährden die einheimischen Tiere und Pflanzen. Vor allem auf Inseln ist das ein grosses Problem, sagt Stephan Bachmann.