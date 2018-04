Casinos mit Sitz in der Schweiz können erstmals Online-Geldspiele anbieten. Somit legt die Verfassung fest, dass die Erteilung von Konzessionen an Online-Anbietern ohne Sitz in der Schweiz nicht möglich ist. Diese restriktive Gesetzgebung soll sicherstellen, dass mit Online-Konzessionen für ausländische Casinos die korrekte, vollständige Überweisung von Beiträgen an Kantone oder die AHV nicht umgangen wird. Verlieren würden damit AHV und Kantone bzw. zahlreiche gemeinnützige Zwecke (2016 fast eine Milliarde Franken Unterstützung).

Die Gegnerschaft argumentiert, dass Netzsperren, mit welchen der Zugriff auf eine Website oder einen anderen Online-Dienst unterbunden wird, unliberal seien. Mit der beschlossenen Verfassungsgrundlage haben wir aber den Auftrag, ausländischen Investoren das Angebot von Online-Anbietern zu verunmöglichen. Da es sich um einen konzessionierten Markt handelt, wird durch die Netzsperren kein Präzedenzfall für andere Märkte geschaffen. Die übrigen Wirtschaftsaktivitäten unterliegen bekanntlich grösstenteils nicht Konzessionen, weshalb dort der Gesetzgeber eben keine Netzsperren verhängen darf.

Zusammenfassend sind die Netzsperren gegenüber ausländischen Online-Anbietern erstens von der Verfassung so vorgesehen, zweitens kein Präjudiz für andere Wirtschaftszweige und drittens ein sinnvoller Schutz vor Zweckentfremdung der für AHV und gemeinnützige Zwecke im Inland vorgesehenen finanziellen Mitteln.

Kontra von Beat Flach: Zurück an den Absender mit dem Lobbyisten-Gesetz

Das Geldspielgesetz ist ein Paradebeispiel für schädliche Interessenpolitik im Bundeshaus. Wir Grünliberalen habe es im Parlament als einzige Fraktion von Beginn weg bekämpft. Dank des tollen Einsatzes diverser Jungparteien beim Referendum kommt es nun zu einer Volksabstimmung – und auf einmal ändern weitere Parteien und Politiker ihre Meinung. Lieber spät als nie, denn das protektionistische Geldspielgesetz ist ein ordnungspolitischer Sündenfall.