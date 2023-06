Auto gerät zwischen Täuffelen und Mörigen in Brand

Am Samstagnachmittag ist auf der Strecke zwischen Täuffelen und Möringen ein Auto in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die Hitze der Flammen, wurde auch der Strassenbelag teilweise beschädigt.