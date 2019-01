Der Schweizer Musiker ist auf Tour, als ihn das E-Mail seiner Erpresserin erreicht. Wenn er nicht 2000 Franken bezahle, werde er bei seinen Facebook-Freunden als Pädophiler geoutet. Der Vorwurf ist erfunden. Der Musiker hat keine pädophilen Neigungen, er hat sich nicht strafbar gemacht. Aber die Person, die ihn erpresst, hat Videomaterial von ihm, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

Angefangen hat alles mit einer scheinbar harmlosen Freundschaftsanfrage auf Facebook. Der Musiker kannte die junge Frau auf dem Bild zwar nicht, die sich mit ihm auf dem Netzwerk befreunden wollte, fand sie aber attraktiv und klickte auf «Bestätigen». Die beiden begannen zu chatten, auch an den darauffolgenden Tagen.

Dann setzten sie die Unterhaltung per Videochat auf Skype fort. Die Frau animierte den Musiker zu Cybersex. Er zog sich vor der Laptop-Kamera aus und liess sich zu sexuellen Handlungen an sich selber verführen. Was er nicht wusste: Sein Gegenüber speicherte die Aufnahmen von ihm.